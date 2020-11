Immortals Fenyx Rising review: todo un mundo por descubrir [FW Labs]

Immortals Fenyx Rising nos ha dejado explorar sus bastas tierras y a continuación te contamos si es bueno o se queda corto.

Immortals Fenyx Rising se conoció inicialmente como Gods & Monsters y después de un largo periodo de desarrollo, por fin tuvimos la oportunidad de jugarlo. Es gracias a esto que podemos dar una opinión muy a detalle de este juego.

Gameplay

A pesar de lo que muchos podrían pensar, este título no se parece tanto a The Legend of Zelda Breath of the Wild como podrías imaginar. Pero creo que lo mejor es empezar por las similitudes.

Puedes escalar casi cualquier superficie y estas limitado por una barra de resistencia.

Puedes planear por los cielos desde lugares altos usando una habilidad que no tienes al inicio.

Al esquivar de manera exacta, el tiempo se ralentiza y te permite atacar a los enemigos a placer.

Puedes aumentar tu resistencia al obtener energía y canjearla en lugares especiales.

La energía la puedes obtener dentro de pequeños calabozos que te encuentras a lo largo del mapa.

Puedes sujetar objetos con energía amarilla y lanzarlos con fuerza.

Básicamente es eso, pues de ahí en fuera, hay importantes diferencias con el juego de Nintendo, pero te podrás dar una idea de cómo es que se controla a Fenyx gracias a los puntos anteriores.

Una de las más grandes diferencias es que cuentas con un doble salto y puedes darte un empujón de velocidad mientras planeas con tus alas, lo cual cambia por completo la manera en que los mapas se pueden explorar.

El combate tiene diferencias significativas también, pues tus armas no se romperán, así que no tendrás que preocuparte por otra cosa que no sea salir victorioso. Además podrás encontrar cosas muy distintas para recolectar en la naturaleza, pues a diferencia de encontrar madera o frutas en los árboles, aquí encontrarás recursos distintos para la creación de pociones y mejoras de armas.

Historia

La trama del juego nos presenta a Zeus y a Prometeo haciendo una apuesta sobre los seres humanos, en donde Prometeo asegura que será un humano quien logre salvar a los dioses de las garras de Tifón, mientras que Zeus cree que los humanos no tienen nada qué ofrecer y que son un error.

Tú manejarás a Fenyx, el elegido (o la elegida) para salvar a los dioses y el único sobreviviente de un ataque masivo contra Fenyx, su hermano y su tripulación.

A lo largo de la aventura podrás escuchar la narración de Prometeo y Zeus sobre todo lo que logras en el juego, con diálogos que resultan ser muy graciosos y que hacen referencia a las incontables barbaridades que Zeus tiende a hacer con los mortales y con su propia familia.

Además, el humor en general logra sacar muchas risas en más de una ocasión, incluso rompiendo la cuarta pared más de una vez. Sin duda es algo que llama la atención de más de una manera, pues sientes que nunca estás solo durante toda la aventura.

Visuales y audio

Las actuaciones de voz en inglés son realmente muy entretenidas y logran darle personalidades a todos quienes te encuentres en el mundo, y aunque no son las mejores que pueda haber, logran su cometido. Cabe mencionar que no hay doblaje al español latino.

La música es buena también aunque no es nada del otro mundo. Justo como las actuaciones de voz, logra su cometido pero no es tan memorable.

Hablando de su aspecto visual, aquí sí tenemos muchas cosas más que decir, pues todo el mundo está bellamente detallado y con un sin fin de cosas que explorar. Eso sin contar el enorme mapa con distintas temáticas en las islas que podrás ver en el título.

Los personajes y enemigos tienen una gran personalidad y sus diseños parecen venir directamente de la cultura y mitologías griegas al tener acabados un poco cuadrados sin llegar a verse mal en absoluto.

Otras cosas a tener en cuenta

Los acertijos en el juego son bastante accesibles y no representan un problema en cuanto a dificultad, pero no por eso son menos divertidos.

La exploración es muy intuitiva y además, adictiva, aunque si se siente extraño no poder escalar todas las superficies, como algunas columnas que simplemente no se pueden escalar. Esto se siente algo restrictivo y aunque no son superficies que se encuentran todos lados, es imposible no sentir extraño.

Conclusiones

Sinceramente la espera valió la pena, pues este juego se siente y se ve espectacular, y aunque está lejos de ser una obra maestra, si es un juego que vale mucho la pena por todos los detalles con los que cuenta, su gran combate, sus mecánicas de exploración y su gran sentido del humor.

Ya sea que hayas jugado Breath of the Wild con anterioridad, sinceramente creo que este título merece que le des una oportunidad, ya que se siente que fue hecho con mucho amor y es una nueva franquicia que tiene todo el potencial para seguir creciendo mucho.

Si quieres ver las primeras 3 horas del juego, te las dejamos a continuación.