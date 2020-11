Hyrule Warriors Age of Calamity review: jugando con el tiempo de nuevo [FW Labs]

Hyrule Warriors Age of Calamity ha llegado a nosotros y solo te podemos adelantar que nos dejó con la boca abierta. Aquí te contamos todo.

Hyrule Warriors Age of Calamity nos presenta unas cuantas cosas muy diferentes a lo que tenemos acostumbrado en la serie de The Legend of Zelda, pues a parte de contar con una historia que nos presenta un vistazo distinto a la que ya conocemos de toda la vida, también podemos encontrar un estilo de juego muy diferente.

Gameplay

Para quienes ya jugaron el Hyrule Warriors anterior, este juego sigue la misma línea de combate, pues aquí nos enfrentaremos a distintas hordas de enemigos que por lo general son liderados por unos jefes aún más grandes.

Dentro de todos los botonazos que parece que son necesarios para jugar, realmente hay todo un sistema de combos que varían de un personaje a otro, haciendo ver que no solamente lograron crear movimientos para Link y su uso dentro del campo de batalla, sino que fueron más allá para hacerte sentir que realmente controlas y conoces a más personajes que antes no habías podido controlar nunca.

Los combos, a pesar de ser sencillos, son realmente lo que le da sabor al juego, pues puedes combinarlos para seguir obteniendo cada vez más golpes sin dejar caer a los enemigos. Ya sea continuar con habilidades especiales o juntar combos aéreos con terrestres, hay una gran variedad de ataques a tu disposición.

Pero no todo es combate, pues a veces tendrás que realizar misiones distintas que involucran llegar a ciertos puntos del mapa para crear emboscadas o encontrar tesoros, algunos de los cuales incluso no están ligados a la campaña, como cofres o Kologs, si, de nuevo a encontrar Kologs a lo largo del juego.

Historia

La trama del juego nos presenta de nuevo, con viajes en el tiempo, y no es que sea algo malo, pues la última vez que vimos viajes temporales en la serie, la línea temporal se separo en 3, dando pie a incontables teorías de parte de fans.

Este juego comienza justamente con el viaje al pasado de un pequeño guardián en forma de huevo que contiene registros de lo que la guerra contra Ganon ha causado en Hyrule. Esto moviliza a todos los personajes para tratar de evitar ese trágico futuro, el cual, como recordarás, es el que dio inicio al exitoso The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

La historia comienza tan atrás en el tiempo que Link mismo aún no era más que un soldado del ejercito de Hyrule, llegando a ser reconocido por la princesa y el rey hasta que ya estamos entrados en el juego por un buen tiempo.

Hay cinemáticas, diálogos doblados y escritos e interacciones muy interesantes con personajes que no te puedes perder por nada del mundo. Realmente es una pieza muy importante en la historia de The Legend of Zelda y todo fanático debería probarlo.

Visuales y audio

Visualmente, este título sigue la línea de Breath of the Wild, por lo que los diseños de todos los enemigos, escenarios y personajes, se mantienen casi iguales en esta versión.

En cuanto a las batallas, estas son muy llamativas y llenas de acción, con ataques especiales que te dejarán con la boca abierta y cinemáticas que nos hacen sentir que estamos jugando de nuevo a Breath of the Wild.

Las actuaciones de voz son increíbles, sin importar en el idioma que lo juegues, y las voces se han mantenido iguales al primer título de esta era de Zelda, por lo que te sentirás como en casa desde que abres el juego hasta que llegas al final.

La música también brilla muchísimo, pues continúa con la línea orquestal de Breath of the Wild pero siendo mucho más enfocada a la batalla y la guerra que ocurre en ese momento que en la exploración y en la naturaleza. Son esos pequeños detalles los que hacen grande a este juego.

Conclusiones

Hyrule Warrior: Age of Calamity no es solamente un spin off más de esta amada franquicia de Nintendo, sino que es una pieza de historia de Zelda que todo fanático debe probar, pues no solo es un juego de acción, sino que presenta situaciones que a todos les dará de qué hablar de aquí a años por venir.

Si eres fan de la saga, es lo mejor que podrías comprar para prepararte para la secuela y si nunca te has acercado a un Zelda, podrás encontrar aquí un juego muy bien hecho y adictivo que cualquiera puede tomar y comenzar a jugar de inmediato.