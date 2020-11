Los "humanos artificiales" que Samsung bautizó como Neon ya están en los celulares de los desarrolladores de la compañía

Enero del 2020 llegó con todo para iniciar un año lleno de avances tecnológicos sin precedentes. Sin embargo, llegó la pandemia y le dio vuelta a todos los planes. En la Feria Internacional Electrónica de Consumo (CES, por sus siglas en inglés), Samsung anunció la llegada de los Neon. Se trata de unos asistentes virtuales o como ellos mismos los bautizaron "humanos artificiales", que superan la modalidad convencional normalmente conocida.

Entonces, cuando ya el 2020 está a escasos 34 días de decir adiós, el tema vuelve a la escena global. Desde el laboratorio del gigante surcoreano anunciaron que podría estar disponible para las últimas versiones de sus celulares, antes de la navidad.

La información llegó de la mano de la misma empresa, a través de la vocería de una de sus mentes brillantes. El director ejecutivo del laboratorio de Samsung, Pranav Mistry, hizo una secuencia en su Twitter. En la misma respondió a preguntas específicas que le realizaron varios usuarios.

Primero colocó la fotografía de una mujer "humana artificial", que sería la asistente virtual. De inmediato reconocieron que se trata de Neon y le preguntaron cuando iba a estar disponible en los celulares. Entonces Mistry sostuvo: "Ya está en mi teléfono. En fase de prueba. Puedes verlo antes de Navidad".

It is already on my phone. In Testing phase. You get to see it before Xmas.

— Pranav Mistry (@pranavmistry) November 25, 2020