HONOR Watch GS Pro review: funciones por todos lados [FW Labs]

Tuvimos la oportunidad de probar el HONOR Watch GS Pro y creo que todos deben esta reseña, pues no solo es para quienes hacen ejercicio.

Después de una largo tiempo de pruebas y ejercicios, por fin puedo darte mi opinión sobre el HONOR Watch GS Pro y créeme, es realmente sorprendente por dentro y por fuera.

Especificaciones

Vamos a empezar por aquello que muchos quieren saber, y esas son las especificaciones de este impresionante Smartwatch.

Peso de gram gramos

Pantalla AMOLED circular de 1.39 pulgadas.

Resolución de 454 x 454 pixeles.

Monitor de ritmo cardiaco

Monitor de sueño

Monitor de estrés

Más de 100 modos de entrenamiento

Un botón programable

Carga de 2 horas

Duración de batería de 25 días, 48 horas con GPS activado y 100 horas con modo de entrenamiento.

Bisel de hacer inoxidable.

A parte de todo lo anterior, cuenta con 14 certificaciones de grado militar, lo que le ayuda a ser el perfecto compañero en todas las condiciones climatológicas posibles. Es así que las certificaciones son las siguientes:

Baja presión (Altitud)

Altas temperaturas

Bajas temperaturas

Shock de temperatura

Contaminación de fluidos

Radiación solar (Rayos del sol)

Lluvia

Humedad

Niebla

Arena y Polvo

Inmersión

Vibración

Golpes

Temperatura, humedad y altitud

Rendimiento

Sinceramente, este equipo es muy bueno en muchos sentidos, pues conforme lo seguí usando para actividades del día a día y en rutinas de ejercicio, este siempre se mantuvo al pendiente de mis actividades y mis necesidades de salud.

Es decir, no solamente medía mis tiempos de sueño, mis distancias recorridas a pie y las calorías que quemaba durante esto, sino que siempre estuvo atento a los momento en que mis ritmo cardiaco estuviera más rápido y con un tipo de actividad física recomendada para comenzar a medirla.

Obviamente, estando en cuarentena y en medio de la ciudad, nunca pude ir de paseo por un cerro o a nadar, pero caminatas, salidas a correr y ejercicio en casa (principalmente jugando Ring Fit Adventure para Nintendo Switch) las mediciones de tiempo, calorías y ritmo cardiaco siempre fueron precisas.

Además, algo que me gustó mucho es que cada 10 minutos de ejercicio, el HONOR Watch GS Pro te da un resumen de lo que has hecho hasta el momento por medio de voz. Es decir, te dice el tiempo que llevas, tu ritmo cardiaco y las calorías que has quemado.

Pero no todo es ejercicio, pues también se preocupa por ti de distintas maneras, algunas de la cuales incluyen un aviso que te sugiere levantarte de tu asiento y hacer unos estiramientos, esto cada vez que pasas mucho tiempo sentado, ya sea por tarea, trabajo o jugando videojuegos. Literalmente, nadie se había preocupado tanto por mí.

Otras cosas a tomar en cuenta

Gracias al botón programable, podemos acceder a nuestras funciones favoritas de una manera mucho más rápida, lo que ayuda a que podamos entrar al control de música, buscar nuestro teléfono o medir nuestros niveles de sangre y estrés con el simple toque de un botón muy conveniente.

En lo personal, dejé este botón programado con la función de linterna, en donde el HONOR Watch GS Pro sube todo el brillo de la pantalla y la pone en blanco. Sorpresivamente es muy buena para ver en la noche y moverte por la casa de madrugada si quieres ir por un vaso de agua en medio de la noche. Incluso ayuda por si quieres alumbrar una parte poco accesible de tu casa, pues básicamente siempre tienes una lámpara pegada a tu muñeca.

Pero si hay algo que me encantó, es el hecho de poder contestar llamadas por medio del HONOR Watch GS Pro, esto usando su bocina y su micrófono, con lo que podrás sentirte como todo un agente secreto de antaño, pues es básicamente una de las funciones que el Bond retro tenía en sus relojes especiales, creo que hasta lo vimos en Los Simpson ¿será que Los Simpsons predijeron este Smartwatch? Yo diría que sí.

Su diseño además es muy llamativo y fácil de ajustar, por lo que no te sentirás incómodo al llevarlo por largos periodos de tiempo. Solo asegúrate de limpiarlo después de cada rutina, pues gracias a su resistencia al agua, puedes meterte a bañar con él si así lo quieres o simplemente limpiarlo a profundidad con abundante agua.

Conclusiones

Sinceramente el HONOR Watch GS Pro es un gadget que todo mundo debería probar, aunque está más enfocado en aquellos que gustan de hacer ejercicio, también te ayudará a tener una vida más sana al mandarte alertas de todo tipo.

Es más, tiene tantas funciones extras que podrías encontrarle muchos más usos de los que yo le encontré sin problemas, y eso es lo que lo hace tan grandioso.