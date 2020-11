Así funcionan las encuestas en Google Meet

Con esta función podrás obtener resultados más precisos y conocer mejor la opinión de los participantes.

Google Meet, al igual que otras plataformas de videoconferencias, sigue trabajando en la mejora de su servicio e incorporando nuevas funciones a su sistema.

Esta vez la plataforma de Google ha ampliado su portafolio de funciones con una nueva que resulta bastante útil e interesante, y que sin duda, facilitará mucho las cosas a sus usuarios.

Se trata de las encuestas. Google Meet ha apostado por esta nueva función, basándose en el uso que se le da actualmente a la plataforma.

Debido al confinamiento, jefes de trabajos; maestros de escuela y profesores de universidades, entre otros tutores de aprendizaje, han optado por utilizar herramientas como Google Meet, por lo que usar encuestas podría resultar interesante dentro de la plataforma.

Cómo usar las encuestas en Google Meet

Hay que destacar que esta nueva función solo la podrán usar los clientes G Suite Essentials, G Suite Business, G Suite Enterprise y G Suite Enterprise for Education.

Esto quiere decir que no está disponible para clientes de G Suite Basic, G Suite for Education y G Suite for Nonprofits.

Si tienes la oportunidad de usarlo, como moderador puedes configurar tus encuestas y mostrarlas a los demás usuarios cuando consideres que sea necesario.

Al mostrarse, los participantes podrán responder la pregunta y el propio moderador será quien la cierre. Una vez se haga esto, se recibirá un informe con el resultado obtenido.

De esta manera en cualquier inquietud que tengas durante una reunión puede solventarla bajo esta herramienta.