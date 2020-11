Desde Google Chrome podrás hacer capturas de pantalla en el modo incógnito

El navegador más popular del mundo habilitará esa posibilidad a los usuarios.

Chrome es el navegador más utilizado del mundo gracias a su sincronización con todo el ecosistema que ha construido Google con sus sitios web y las aplicaciones.

El modo incógnito es una alternativa dentro del navegador donde Google promete no guardar tu historial de navegación, ni registrar cookies de terceros y datos o cualquier información que ingreses en un formulario. Permitiendo de esta manera una navegación más privada.

No obstante, una queja recurrente entre los usuarios smartphone, es que la plataforma no permite a los usuarios la posibilidad de hacer capturas de pantalla cuando se navega bajo esta modalidad.

¿Error de Chrome?

No, no es un error como en un principio se pensaba, sencillamente es una función dentro de Chrome para que el usuario tenga una estricta privacidad en los sitios donde navega. Sin embargo, esto puede cambiar dado que no afecta en lo absoluto a las personas.

Tal como mencionan un hilo de Bugs en Chromium, el inhabilitar las capturas de pantalla no es una dinámica que pueda añadirle un plus de seguridad al usuario, aunque la idea partía de que las apps de terceros no pudieran registrar la pestaña en Modo Incógnito, pero es una dinámica que causa molestia a los usuarios y qué podría solucionarse en breve.

Ingenieros de Google estarían trabajando en deshabilitar está opción dentro del navegador de Chrome próximamente.

A pesar de no tener fecha de lanzamiento, muchos señalan que ese cambio puede ser de fácil aplicación y por lo tanto estaría presente en la nueva actualización del navegador para dispositivos móviles.