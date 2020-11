En el año 2020 ¿murió el fútbol como lo conocíamos?

El VAR, la pandemia y el cierre de los estadios al público, los videojuegos por streaming… hasta la muerte de Maradona. ¿Adiós al fútbol clásico?

El 2020 es un año que no olvidaremos, por diversos motivos. Cada mes tuvo una crisis, dentro de un período en el que el coronavirus ha dominado a placer. Y el fútbol como lo conocíamos, al parecer, ha muerto.

Parece el fin de una era para el deporte que amamos. Desde el uso del VAR, acabando con los festejos, anulando goles por decisiones absurdas. Partidos en estadios vacíos para evitar la difusión del coronavirus. El impulso de los juegos de videos por streaming, fortaleciendo los torneos virtuales.

Y, ahora, la muerte de Diego Armando Maradona. Aquel que, para muchos, era el mejor futbolista de todos los tiempos.

Las dudas que están carcomiendo al fútbol mundial en 2020

¿Cuándo volverá la autonomía de los árbitros, sin la pérdida del tiempo o las dudas por el VAR?

Lo decía hace poco una leyenda del balompié alemán, Uli Stielike: “Estamos jodiendo al fútbol”.

“El fútbol es espontáneo y es también fallo, error. Estamos muy mal, estamos matando al fútbol”.

¿Los fanáticos podrán regresar a ponerle alegría a los partidos, color a las tribunas, música en los oídos? ¿Será este año o el próximo, o dentro de dos años? ¿Cuándo?

En su momento lo lamentó Pep Guardiola, entrenador del Manchester City. “Si la gente no puede venir al estadio, no tiene sentido jugar”, señaló el catalán. “Haremos lo que nos digan (las autoridades sanitarias), pero no me gustaría jugar sin público ni en Champions ni en la Premier”.

“Los fanáticos son nuestra razón de ser”, recalcó Pep.

¿Terminará en algún momento el fanatismo por los juegos de video, las transmisiones en vivo y las ligas virtuales?

En mayo de 2020 se conocieron las ganancias del FIFA 20 solo en el modo de Ultimate Team: más de 2 mil millones de euros. Es esto considerado como una ludopatía encubierta, y muchos expertos lo critican.

Pero parece ser una ola que apenas está creciendo.

Adiós al fútbol del potrero

Y, por encima de todas las cosas, ¿llegará alguien como Diego Maradona, genuino exponente del potrero, un viejo gruñón contra los videojuegos, un amante del fútbol en el barro?

"Diego me representa", decía Jorge D'Alessandro, ex jugador y ex entrenador, actual tertuliano de El Chiringuito. "Yo también empecé con las zapatillas rotas. Diego es el potrero (…) Hoy la gente joven está habituada al fútbol de piscifactoría".

"Ahora todo es artificial, las botas buenas, el campo artificial. Bien, eso es progreso. Pero las raíces del fútbol están en la cultura del Diego (…) Ése es el fútbol de verdad, el fútbol que nos gusta", insistió el argentino.

Parece que debemos decirle adiós al fútbol con el que nacimos, al menos por un largo tiempo. Tocará adaptarnos al VAR, al silencio en los estadios y a la multiplicación de figuras como el “Kun” Agüero, sentado en un sillón y transmitiendo hasta el más mínimo detalle sobre su vida.

¿Es un cambio oficial de era o algo temporal? ¿O una pesadilla de incógnitas sin respuestas?