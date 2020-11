Free Fire: esta es la habilidad del nuevo personaje, Dasha

Free Fire sumó a Dasha y cuenta con habilidades en la reducción de las caídas que significan una excelente ventaja en el Battle Royale.

Uno de los mejores desarrollos que tiene Garena, Free Fire, sumó un nuevo personaje para disfrutar en el Battle Royale. Se llama Dasha y cuenta con habilidades diferentes a las del resto. Entonces demos un paseo por las más resaltantes y ver si te sirve este nuevo integrante de esta familia.

Por si todavía no te diste cuenta que añadieron a Dasha tienes dos opciones. En primer lugar ve hacia el apartado de personajes, allí debe estar. En caso de que ya hiciste eso y no está actualiza la aplicación. Probablemente todavía no actualizaste al programa más reciente.

Habilidades de Dasha

Cuando elijas Dasha en el Free Fire te va a aparecer en la parte superior derecha 'Modo Fiesta' Pasiva. Después reseña las especificaciones técnicas que tienen todos los personajes. El de esta chica de pelo blanco y gorro morado es que reduce el daño por caídas en un 30%. Además reduce el tiempo de recuperación por caídas en un 60 por ciento. Y el retroceso acumulado y máximo, lo reduce en un 6%.

Y la realidad es que esta especificación técnica es demostrable y bastante cierta. Si te lanzas de un sitio bastante alto con Dasha, te deja en 67 de vida. Mientras que si lo haces con cualquier otro te deja con 10, es decir, al borde de la muerte.