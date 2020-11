Free Fire: estas son las mejores ofertas del Black Friday

Free Fire tiene actualmente muchas ofertas interesantes en algunos skins y aquí te diremos algunas de las mejores ofertas que puedes encontrar.

Free Fire se ha sabido ganar el corazón de los gamers de celular ya que cuenta con eventos y descuentos que llegan a nosotros de manera habitual. Por lo general estos descuentos son bastante buenos y vale la pena siempre darle un vistazo a estos.

Grandes descuentos en un gran juego

Como parte de las ofertas del Black Friday que se están llevando a cabo en este título Battle Royale, podemos encontrar grandes sorpresas. Así que a continuación te diremos cuáles deberías aprovechar en estos momentos.

Lo más recomendable es que adquieras el nuevo Pase Elite: Delirio Musical, en donde podrás encontrar distintos objetos y skins que harán ver a tus personajes mejor que nunca.

Ahora bien, no solamente es el Pase Elite lo que vale la pena comprar dentro de estos descuentos, sino que hay toda una gran cantidad de objetos que puedes encontrar en estas fechas. Así es como lo menciona la cuenta oficial de Free Fire LATAM en Twitter.

¡LLEGÓ LA AGENDA SEMANAL! Querían descuentos. ¡LLEGA EL BLACK FRIDAY Y LA TIENDA MISTERIOSA! Es hora de ahorrar sus diamantes para gastarlos en estos eventos web que tendrán hasta el 90% de descuento.

Recuerda que esto solamente podrás encontrarlo por tiempo limitado, así que lo mejor es que hayas ahorrado muchos diamantes para poder aprovechar todos los descuentos que hay en estos momentos.

Por si no has jugado a este divertido Battle Royale, recuerda que Free Fire es un juego gratuito para empezar y disfraz sin problemas y solamente puedes invertir dinero si así lo deseas para conseguir skins y objetos especiales que no ayudan en el combate en absoluto, pero que hacen que tus personajes se vean increíbles.

Sin más por el momento, les recordamos que siempre es bueno gastar responsablemente, ya que a veces se nos puede ir el dinero sin darnos cuenta.