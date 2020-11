Científicos de la NASA aseguran haber captado imágenes de espectros de relámpagos en la atmósfera de Júpiter

Estos espectros de relámpagos ocurren en nuestro planeta y se tenía una teoría de que podrían existir en Júpiter. Sin embargo nunca se había confirmado.

Júpiter así como es lejano a nuestra superficie es también nuestro hermano mayor en el sistema solar. Cuenta con un extenso tamaño que lo convierte además en el planeta más grande que orbita el Sol. En consecuencia es un objeto que se encuentra bajo el constante estudio de la NASA a través de Juno. Y gracias a la sonda espacial, investigadores de la agencia espacial podrían haber captado imágenes de espectros de relámpagos.

Los espectros de relámpagos son la traducción al nombre que le dieron los científicos en inglés: sprites. En la Tierra son captados a través de las imágenes de los satélites y radares con un color rojo. Asimismo, según explica el portal Slash Gear, ocurren en la parte superior de las tormentas eléctricas.

Con varios datos en la mano, sobre lo que ocurre en la atmósfera de Júpiter, los científicos habían teorizado que los espectros de relámpagos podrían ocurrir sobre la órbita del gigante gaseoso. Sin embargo nunca habían sido captados. Entonces a mediados del 2019 captaron la primera.

Obviamente no publicaron la información en ese entonces debido a que se tenía que confirmar. En consecuencia comenzaron a revisar los datos de las imágenes de los últimos 4 años que Juno a tomado en Júpiter. Y finalmente determinaron que sobre el gigante gaseoso ocurren los espectros de relámpagos. No obstante no fueron identificados con el color rojo, sino con el azul.

Los espectros de relámpagos sobre Júpiter

Capturar en imágenes fotográficas los espectros de relámpagos es muy complicado. Sin embargo hay algunas recreaciones y capturas realizadas desde la Estación Espacial Internacional. Este fenómeno es una descarga eléctrica sumamente poderosa, pero al mismo tiempo muy fugaz. En la región de Júpiter que fueron detectados, anteriormente habían tenido registros de rayos. Así que era cuestión de tiempo que se conociera este fenómeno.

"En el proceso de juntar esas imágenes, notamos que muy ocasionalmente veíamos estos destellos brillantes, sorprendentes y de corta duración. Luego, buscamos en todos los datos que tomamos durante cuatro años de la misión y encontramos un total de 11 flashes, todos con propiedades muy similares", dijo Rohini Giles, científica de Juno y además autora principal de los resultados de la investigación, según reseñó el portal EarthSky.