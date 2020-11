Entrevistamos a Ignacio Bergallo, Gerente General de Xbox Latam Hispanic: "El interés por las nuevas Xbox excedió nuestras expectativas"

Ayer se hizo el lanzamiento de las nuevas consolas de Microsoft en Chile, las Xbox Series X y Xbox Series S, en un evento de prensa que convocó a colegas en un espectacular set dentro de Minecraft, y que se transmitió a todo el mundo vía YouTube y Facebook.

En este se dieron a conocer detalles sobre la venta de estas consolas en el país, pero tuvimos la oportunidad de hablar mano a mano con Ignacio Bergallo, Gerente General de Xbox Latam Hispanic, para ahondar en los temas más contingentes sobre este lanzamiento.

Los dejamos con la conversación:

Sobre la preventa en Latinoamérica, qué pasó

No quiero que parezca un mensaje trillado, pero claramente estamos en un momento muy especial y esto hizo que la cadena de suministros esté muy estresada. Sumado a un lanzamiento como tal, que siempre es un desafío grande, fue muy retador. Lamentablemente tuvimos algunos inconvenientes, que los barcos, que esto, que lo otro… Me hubiese encantado salir con la fecha global, no lo pudimos hacer, pero te aseguro que lo dejamos todo. Todos los que somos parte del equipo de Xbox, tanto en México como en Chile, para salir lo antes posible y que, bueno, no fue lo ideal, pero pudimos salir antes y al menos nos dejó un gusto positivo de que sí lo pudimos hacer. Fue, honestamente, muy retador. Generalmente, todo lo que es supply es mucho más previsible, este año fue bastante más complicado.

Cuando se lanzó la Xbox One aquí (Chile), llegó un año después ¿Qué cambió en esta última generación que les empezó a importar más estos mercados?

De alguna manera, si bien tuvimos hartos días de retraso, fueron días, un mes, un poquito más en el caso de Chile, pero de alguna manera lanzamos, y lo hicimos bastante cerca de la fecha global y eso demuestra que claramente estamos priorizando todos los mercados de Latinoamérica como unos muy importantes.

México, sabemos que es un mercado enorme, muy grande y que nos tiene como líderes durante muchos años y Chile es un mercado al que le estamos poniendo mucho foco. Por ejemplo, este año lanzamos refurbished en Chile, las consolas refaccionadas y por qué, porque creemos que debemos darle más opciones a los jugadores chilenos y creemos que un producto que hace que mucha gente no podía acceder a una consola "de línea", puede acceder a estas. Gente que quiere "probar" el mundo de los videojuegos, puede hacerlo de esta forma. Para nosotros son mercados prioritarios y donde queremos crecer.

Actualmente tenemos un gran momento y una tremenda respuesta de los fans y socios comerciales que nos dan muy buenos comentarios, muy buenos insights sobre cómo se está comportando todo, y se nos ha hecho positivo.

Xbox el último tiempo ha cambiado su foco hacia Gamepass, pareciera que en todas las industrias los modelos de suscripción son "el futuro" y lo más importante ¿Eventualmente esto será más importante que vender hardware en sí?

Yo creo que lo que ha pasado y lo que está pasando es que está claro que donde más somos reconocidos es por las consolas, pero también hemos dado pasos para no quedarnos con los 600 millones de gamers que tienen consolas si no ir a los 3 mil millones de gamers que juegan, y sabemos que muchos gamers que usan consola, como el 80% a nivel global, también juegan en su móvil, en su tablet, o hasta en su PC. Entonces no tenemos una visión basada en el aparato, si no que una centrada en el gamer, por eso estamos haciendo un montón de cosas para expandir y para ir a donde esté el gamer.

Gamepass es un producto que da mucho valor a los que gustan de jugar en su PC. Nosotros queremos que cada uno juegue donde quiera, los juegos que quiera y con la gente que quiera, no forzamos a nadie y esa es nuestra filosofía.

Hemos desarrollado muchas cosas para el mobile gaming, como Forza Street, y estamos trabajando duro con todo el tema del cloud gaming, lo que hace que esas fronteras desaparezcan y al fin y al cabo es que más gente pueda jugar, disfrutar, sin importar el dispositivo que elijan. Nosotros lo respetamos.

¿Y xCloud en Chile, entonces?

Es claramente una pregunta que mucha gente se hace y están ansiosos por saber qué va a pasar. Está claro y es público que hemos ido recorriendo el camino en distintos países, viendo cómo funciona y todo eso. En Estados Unidos ya es una realidad y puedes jugar en tu tableta o celular. Como Xbox aprovechamos el músculo gigante de Microsoft, toda su infraestructura de nube. Hoy por hoy no hay fecha exacta para Chile y el resto de Latinoamérica, pero sin duda es un producto importante y algo en lo que estamos trabajando duro. Ojalá sea más pronto que tarde.

Son muchos los que esperan una Xbox Series X o Series S esta navidad bajo el arbolito ¿Se sienten preparados para ese desafío, para cubrir ese stock?

La demanda en Chile es muy alta y sabíamos que tendríamos buenos resultados porque son dos muy buenos productos.Eso sí, excedió nuestras expectativas,

Hoy por hoy la realidad es que Series X está prácticamente agotada. Hay disponibilidad de preventa de Series S y nuestra fecha de entrega es el 24 de noviembre y sepan que estamos trabajando duro para que vengan más consolas. No les quiero prometer algo, porque hemos tenido muchos inconvenientes en todo el tema de la logística, pero estamos trabajando para que lleguen más Series X, más Series S y eso es lo que les puedo decir.