Dross vuelve a ser tendencia: aseguran que su nuevo video es de los más perturbadores

En un tienda de piñatas muchas cosas raras han comenzado a pasar y para contar esa historia de terror, nadie mejor que el mismísimo Dross.

Dross mismo a veces sube videos más interesantes que terroríficos pero en esta ocasión, hay un video tan aterrador, que lo volvió tendencia en redes sociales.

No te preguntaré si te atreves a verlo o no, porque sé que eso ya está de más. Solo te sugiero no verlo antes de dormir, pues podrías tener pesadillas, sin importar la edad que tengas.

El caso de las piñatas

Cuando uno emprende un negocio, lo primero que tienen en mente para este es que vaya a tener mucho éxito. Pones tu empeño, esfuerzo, amor y dedicación en aquello que te traerá ingresos a partir de ahora.

Lo último que pasa por nuestra mente a la hora de abrir un negocio es tener que enfrenarnos a cosas paranormales que afecten la manera en que lo administramos y en como es que nos acercamos a la clientela.

Eso es justamente lo que le sucedió a Mario, el dueño de una tienda de piñatas y dulces en México, quien, después de unos días de vivir cosas sobrenaturales, decidió dejar cámaras de seguridad en su negocio, las cuales mostraron cosas que es mejor que veas por tu cuenta. Ten cuidado, son cosas muy intensas.

Como podrás ver, hay algo muy extraño acechando a Mario y a su familia dentro de su negocio. Más que extraño, es algo aterrador que parece tener la capacidad de moverse a grandes velocidades o incluso teletransportarse pues ¿cómo es que alguien puede entrar a un cuarto cerrado para tirar una muñeca sin que nadie lo note?

Esa grabación de seguridad en la noche sin duda es lo peor de todo, pues a diferencia de todo lo demás de terror que hemos visto actualmente, este no se va, no desaparece de golpe y no es solamente una figura borrosa en un video. Todo se ve en alta definición, y todo ocurre hasta que logra incomodarnos.