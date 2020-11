Donald Trump tendría los días contados en Twitter

Durante las últimas horas hemos sido testigos de cómo internet reventó tras la confirmación de que Joe Biden se convertiría en el nuevo Presidente de Estados Unidos. Tras derrotar a Donald Trump, gracias a los votos emitidos por vía postal.

El cambio de balance en la dinámica habitual para votar, debido a la pandemia del Coronavirus Covid-19, ha servido como el escenario perfecto para desinformar e intentar manipular la situación. Planteando la posibilidad de una extraordinario complot que involucra hasta carteros antipatriotas.

“We believe these people are thieves. The big city machines are corrupt. This was a stolen election. Best pollster in Britain wrote this morning that this clearly was a stolen election, that it’s impossible to imagine that Biden outran Obama in some of these states.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020