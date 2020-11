Disney Plus: este es el contenido que no está disponible en México

Disney Plus contiene muchísimo contenido para ver por meses, pero también hay ciertas series y películas que no se encuentran disponibles en México.

Disney Plus llegó a México con mucho contenido, tanto que a veces es complicado saber de dónde elegir. Una de esas cosas que todos queríamos ver son las películas de Pixar, las series clásicas de Disney e incontables cosas más.

Lo curioso es que no todo el contenido de Estados Unidos llegó a México y aquí tienes todas las producciones que no puedes encontrar en Disney Plus en este país.

México se queda sin muchas cosas

Para empezar. cabe destacar que estamos hablando de las producciones que no están disponibles al momento en que se escribe esta nota, en noviembre de 2020, por lo que es posible que a futuro algunas de estas se encuentren disponibles o que más series y películas se sumen al catálogo de cosas que no se pueden ver.

Ahora sí, esta es la lista de todas las cosas no disponibles en México dentro de Disney Plus.

ALIEN

Deadpool

Deadpool 2

El Increíble Hulk (Película live action)

Encantada

High School Musical (Serie)

La canción del sur

Las aventuras de Brandy y Sr. Bigotes

Logan

Los Simpsons – Temporada 1 – 28

Los Simpson: La Película

Spider-Man: Homecoming

Spider-Man: Lejos de casa

X-Men Evolution (serie animada)

Así que algunas producciones muy importantes no se pueden encontrar por ningún lado en Disney Plus, y creo que lo que más le pesa a los fanáticos de Los Simpson es el hecho de no poder ver todas las temporadas clásicas de esta serie legendaria, al menos sé que a mí es lo que más me pesa.

También es interesante que las dos películas de Spider-Man del Marvel Cinematic Universe no se encuentren disponibles, pero esto es más un problema de derechos de autor que aún no se logra resolver entre Sony y Disney.

Solo el tiempo nos dirá si es que podremos encontrar estos títulos a futuro en la plataforma.