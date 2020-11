Disney+ : estos son los paquetes que ofrecen izzi y Telmex para tener el nuevo servicio de streaming

Hay ciertos paquetes en México de parte de Telmex e IZZI que involucran a Disney+ y debes aprovechar, así que aquí te los mostramos.

Disney+ ya cuenta con precios oficiales en México pero en cuanto a paquetes especiales se refiere, no todos conocen lo que se ofrece en México.

Así que ahora te diremos cuales son los paquetes que puedes encontrar por parte de Telmex y de IZZI en territorio mexicano.

Hay que aprovechar mientras podamos

Telmex es sin duda es de las compañías de que más usuarios tiene, pero lo que quieren es dar más a aquellos que aún no contratan y es por eso que ofrecen hasta 3 meses de Disney Plus a mitad de precio al contratar con ellos. Recuerda que Disney Plus llegará a nosotros el 17 de noviembre, así que estos 3 meses gratis deberían empezar a partir de entonces.

Para encontrar más información sobre este paquete, entra a este enlace y registrarte, pues no importa si ya eres cliente de Telmex o no, puedes aprovechar esta promoción.

En cuanto a IZZI, este no se queda atrás con las promociones relativas al servicio de streaming de Disney, y es que aunque no te dan paquetes a mitad de precio, si te regalan unos cuantos días de este servicio de manera gratuita. Ten en mente que después de eses plazo, tendrás que pagar Disney+ a precio completo.

Con la contratación de distintos paquetes de telefonía, internet y TV que van desde los $400 hasta los $780 (con algunas letras muy pequeñas por ahí) podrás ser acreedor de 30 días gratuitos de Disney Plus, todo para disfrutar de contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y hasta de National Geographic.

De igual manera, si quieres saber mucho más sobre todo esto, te dejamos aquí el link para que encuentres más información.

Por el momento son todos los paquetes que se ofrecen de parte de ambas compañías y sin duda, para quienes ahorrar un poco en Disney Plus, vale mucho la pena.