Disney+ : estos son todos los dispositivos que soportan el nuevo servicio de streaming

Disney+ ya se encuentra a la vuelta de la esquina y es por ello que te diremos en cuáles dispositivos este servicio estará disponible.

Disney+ nos trae un enorme catálogo de calidad que podemos encontrar en distintos dispositivos. Así que desde las películas de Pixar hasta los documentales de National Geographic, tenemos ante nosotros un servicio de streaming bastante completo.

Y si lo que quieres es saber en cuáles dispositivos podremos encontrar en este servicio, entonces aquí te lo mostramos.

Una gran variedad

Actualmente hay una gran cantidad de dispositivos en el mercado en donde podemos ver distintos servicios de streaming, pero hay algunos dispositivos que no soportan ciertos servicios y viceversa. Es por lo anterior que es importante saber en cuales equipos se podrá ver Disney+ y saber si deberíamos hacer una inversión o no.

Estos son los dispositivos que, hasta la fecha, se ha confirmado que tendrán el servicio de streaming de Disney disponible.

Amazon Fire TV

Android

Apple TV

Equipos con iOs

Navegadores Web de escritorio

PlayStation 4

PlayStation 5

Televisiones LG

Televisiones Samsung

Xbox One

Xbox Series S

Xbox Series X

Como pasa con todos los demás servicios de streaming (excepto Youtube) la consola Nintendo Switch no aparece por ningún lado, pues parece que no es una prioridad de parte de La Gran N añadir algún servicio de streaming a su consola híbrida. Así que es probable que no veamos esta consola recibir ni Disney+ ni ningún otro servicio de streaming en un futuro, tanto cercano como lejano.

Fuera de la consola de Nintendo, parece que estamos frente a una gran variedad de equipos que pueden darnos muchas horas de diversión por medio de distintas películas para todas las edades y las series y filmes originales que Disney tiene preparados como lanzamientos exclusivos de su propia plataforma de entretenimiento digital.

Sin duda parece que no tendremos mucho de qué preocuparnos en cuanto a dónde podremos verlo, así que hay que estar preparados para su lanzamiento el 17 de noviembre.