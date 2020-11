Cyberpunk 2077: se comparte más información y ropa exclusiva

Cyberpunk 2077 está más cerca de estrenarse que nunca, y esperemos que ahora si sea en serio, pues nos han jugado feo antes y no sé si mi corazón podría soportarlo.

Aún así, tener la oportunidad de conocer más sobre este juego es algo muy importante para la mayoría de nosotros. Por eso es que CD Projekt Red decidió compartir mucha más información sobre este juego por medio de una interesante serie de anuncios.

Cyberpunk 2077 ha sido uno de los juegos más esperados de todos los tiempos, tanto así que los anuncios de atrasos nos han llegado al alma. Pero para hacer la espera menos pesada, aquí tenemos mucha más información del juego.

Por medio de estos vistazos podemos ver parte del creador de personajes, mucho sobre el setting de la historia y cosas sobre el mundo en el que se desarrolla el juego. Con cultos, organizaciones criminales y gente con mucho dinero, son solo algunas de las cosas que esperan a tu personaje, un mercenario de Night City.

In this world, consumed by neverending conflict, sometimes only an outsider will get the job done.

And that's you.#Cyberpunk2077 #GameplayTrailer pic.twitter.com/UAA0E1O7js

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 19, 2020