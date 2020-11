Cyberpunk 2077: un modo de streaming evitará que tengas problemas de copyright

Parece que Cyberpunk 2077 tendrá incluido un modo muy especial que nos ayudará a streamear el juego sin problemas en cualquier plataforma.

Cyberpunk 2077 se tardó más de lo esperado en su desarrollo, pero ya casi podemos tenerlo en nuestras manos. Y ahora, con lo que te contaremos a continuación, la espera será aún más difícil, pues nos presentará un modo especial que todos aquellos que hacen streamers van a amar.

Un modo anti problemas

Hace poco Twitch aconsejó a todos los streamers que dejaran de poner música con copyright en sus streams, pues esto solamente los llevará a tener problemas que terminarían por hacer que los videos sean eliminados sin más.

Así que los desarrolladores de Cyberpunk 2077 decidieron incluir un modo especial para streaming, el cual eliminará todas las posibilidades de meter en problemas a quien decida hacer streaming de este juego.

La manera en que lo hace es eliminando la música dentro del juego, de modo que no sonará nada que tenga copyright y, por ende, será posible transmitirlo sin problema alguno y cumpliendo todo lo que nos pide Twitch. Pero si lo deseas, también puedes desactivarlo de manera manual.

No sabemos qué tanto afectará la experiencia de juego la eliminación de la música, pero seguramente no será tanto, pues este título también contará con música original que no será eliminada con la activación de este modo.

Así que si estabas esperando hacer muchos streams con este título o si planeabas ver todo el juego por medio de streaming, estas son buenas noticias para ti, ya que tan solo con la eliminación de música, nadie se meterá en problemas.

Recuerda que el tan esperado título futurista de CD Projekt Red llegará a nosotros el diez de diciembre y será hasta entonces que lo podremos disfrutar como se merece. Este se estrenará para las consolas de Xbox se actual y pasada generación, al igual que con las consolas de PlayStation actuales y anteriores. Pero para quienes tengan PC, entonces no se preocupen, pues también estará disponible para este.