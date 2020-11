Cyberpunk 2077: KFC anuncia atraso de su KFConsole como burla CD Projekt Red

Cyberpunk 2077 se ha convertido ya en un meme gracias a sus atrasos constantes y KFC decidió burlarse de ellos de la mejor manera posible.

Como muchos sabrán, Cyberpunk 2077 se atrasó hasta diciembre, y aunque realmente no fue mucho tiempo más de la fecha que se tenía acordada la última vez, algunos fanáticos se volvieron locos con esta noticia.

Algo es seguro y eso es que se entiende la molestia de los fanáticos ante esto, pues no es la primera vez que atrasan el juego, pero lo que no se justifica son las amenazas que los desarrolladores recibieron. Pero el mundo no es un lugar tan bonito y pues, eso pasó.

Pero si algo también paso es el que la cadena de comida rápida KFC decidió burlarse de esta situación y atrasar su propia consola de videojuegos para coincidir con la fecha de estreno de Cyberpunk 2077.

Un comunicado muy familiar

La burla de parte de la cadena de comida rápida llegó por medio de una publicación similar a las que hace CD Projekt Red para anunciar el atraso de su juego, pero en color rojo en lugar de color amarillo.

La publicación es la siguiente.

“Hola todos. Hoy hemos decidido mover la fecha de lanzamiento de la KFConsole por 29 días. La nueva fecha de lanzamiento es el 11 de diciembre.”

Así es como empieza la publicación, después nos dicen que están trabajando muy duro para poder solucionar el problema de crear una poderosa consola que también tenga la función de poder azar pollo sin que una cosa afecte la otra.

Obviamente todo esto se tomó de as publicaciones de CD Projekt Red y curiosamente, la casa de Cyberpunk 2077 se hizo presente en los comentarios de este tweet y respondieron con lo siguiente:

We’d love to respond but corporate approval team never got back to us. Damn. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 13, 2020

“Nos encantaría responder pero nuestro equipo de aprobación corporativa nunca regresó a nosotros. Maldición.”

Sinceramente es bueno ver que este tipo de cosas se puede tomar con humor no siempre con disculpas y amenazas.