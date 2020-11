Coronavirus: Rusia afirma que su vacuna Sputnik-V es 92% efectiva

En esta pandemia global del Coronavirus Covid-19 y la carrera por encontrar una vacuna efectiva contra la enfermedad Rusia ha jugado uno de los papeles más raros y hasta preocupantes.

Basta recordar ese punto temprano hace algunos meses cuando de la nada anunció que había desarrollado una vacuna contra el SARS-CoV-2, llamada Sputnik V, y que ya la estaba produciendo para aplicarla a sus ciudadanos.

Esto detonó fuertes críticas por parte de las autoridades globales de salud, ya que sus efectividad y desarrollo sucedió con poca o nula transparencia.

Pero ahora que Pfizer reveló que sus vacuna es más del 90% efectiva contra el Coronavirus Covid-19 la gente de Sputnik V se ha manifestado de nuevo, afirmando que su tratamiento tiene un 92% de efectividad.

La revelación la hicieron los rusos a través de la "cuenta oficial" en Twitter de la vacuna. En donde publicaron el enlace a un comunicado donde detallan, ahora sí, más o menos, cómo avanzan los ensayos de este proyecto.

BREAKING: THE FIRST INTERIM DATA ANALYSIS OF THE SPUTNIK V VACCINE AGAINST COVID-19 PHASE III CLINICAL TRIALS IN THE RUSSIAN FEDERATION DEMONSTRATED 92% EFFICACY #SputnikVhttps://t.co/hXlrCKwjPE

— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 11, 2020