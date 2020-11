Coronavirus: autorizan la primera prueba casera para detectar Covid-19

En la lucha contra el Coronavirus Covid-19 hay múltiples frentes abiertos de manera simultánea. Sí un objetivo importante es encontrar una cura o vacuna.

Pero también es primordial poder detectar cada caso de contagio a tiempo para disminuir el riesgo de incrementar el número de enfermos.

Es ahí donde Lucira Health vino a sacudir el terreno, con la creación de una prueba casera que, en teoría, podría dar un resultado casi certero en tan sólo 30 minutos.

A través de un comunicado en su sitio web oficial la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), comparte que a aprobado el uso de este test casero. Pero sólo para situaciones de emergencia.

Tal clase de condicionante, para las reglas regulatorias vigentes en Estados Unidos, obligaría a que la prueba rápida de Lucira Health sólo pueda ser adquirida mediante receta médica. Lo que limitaría su distribución y acceso inicial.

Este nuevo Kit aprobado, llamado Lucira COVID-19 All-In-One, permite a los usuarios tomarse ellos mismos una muestra nasal.

Después se frota el hisopo con la muestra en una solución y se deposita en el conducto del dispositivo de análisis.

Tras 30 minutos o menos un LED del aparato indicará si la muestra es positiva o no a la presencia de SARS-CoV-2.

We're excited to announce Lucira Health received the 1st FDA authorization for COVID-19 self-testing at home!https://t.co/tZScXr2BR0

— Lucira Health (@LuciraHealth) November 18, 2020