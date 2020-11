Coronavirus: Pfizer anuncia que su vacuna contra Covid-19 es más del 90% efectiva

En la carrera por encontrar una vacuna contra el Coronavirus Covid-19 ha habido una larga lucha en donde por momentos parecía que sería casi imposible.

La vacuna de la Universidad de Oxford con el Laboratorio AstraZeneca durante todos estos meses se ha posicionado como la más popular. Pero los giros en la última fase de sus ensayos levantó dudas y franca incertidumbre sobre el futuro de esta crisis.

Sin embargo existen más proyectos en paralelos desarrollando una vacuna y parece que la gente de Pfizer ha logrado una que sería más del 90% efectiva.

Un amplio reportaje del New York Times revela que el laboratorio ha publicado los datos preliminares concernientes a la efectividad de su vacuna contra el Coronavirus Covid-19 y son bastante prometedores.

El laboratorio, que desarrolló la vacuna junto con la farmacéutica alemana BioNTech, dio a conocer estos avances de su ensayo clínico, basado en la primera revisión formal de los datos realizada por un panel externo de expertos.

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group , that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection.

Ahí revelaron que su vacuna contra el Coronavirus Covid-19 sería más del 90% efectiva para prevenir la enfermedad entre sujetos que, en teoría, no han sido contagiados antes de recibirla.

En otras palabras, con tal parámetro, la vacuna sería similar a otras infantiles como la del sarampión. Aunque todo depende de los resultados finales aún en proceso:

Son las palabras de Kathrin Jansen, vicepresidenta senior y jefa de investigación y desarrollo de vacunas en Pfizer, en entrevista para el diario.

Todo esto a la par que la propia Universidad de Oxford ha felicitado públicamente al laboratorio por su logro:

We welcome these initial results from Pfizer as several successful vaccines will offer the best possible results for humanity. Today's announcement indicates that it is possible to make a vaccine against this disease, which is fantastic news for everyone. https://t.co/E8mWxCw4Ul

— University of Oxford (@UniofOxford) November 9, 2020