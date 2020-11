Coronavirus: MIT crea inteligencia artificial que detecta contagios escuchando tosidos

Esta tecnología funcionaría para detectar pacientes asintomáticos de Coronavirus Covid-19, ya que sus tosidos tendrían características únicas.

En esta contingencia por el Coronavirus Covid-19 hemos visto una cantidad importante de avances médicos y científicos para comprender mejor la enfermedad.

Pero los locos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) acaban de llegar las cosas un paso más lejos con el desarrollo de una Inteligencia Artificial (IA) que puede detectar a contagiados de SARS-CoV-2 a través de escuchar la forma en la que tosen.

Es tan disparatado como suena, pero en realidad hay muchos detalles importantes detrás de esta plataforma.

Sólo para asintomáticos

El MIT ha publicado los detalles generales de esta investigación, publicada en la más reciente edición del Journal of Engineering in Medicine and Biology.

Según marca el documento esta plataforma IA podría adaptarse a u software para dispositivos inteligentes móviles.

En donde los micrófonos podrían captar el sonido de la tos de sujetos para identificar si son o no portadores del SARS-CoV-2.

Al escuchar y analizar los registros de tos forzada se podría determinar esto debido a que existen cambios en los rangos de modulación que son imposibles de percibir por el oído humano. Pero la IA sí los detecta.

De hecho, el modelo tendría una precisión del 98,5% en personas con un diagnósticos previo confirmatorio.

Esto sirvió como base para luego aplicarlo a otros sujetos y descubrir que la IA contaba con una precisión del 100% para detectar a pacientes asintomáticos.

Cabe señalar que la plataforma está pensada para detectar pacientes que no presentan síntomas, y que por ende son los más difíciles de detectar.