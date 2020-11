Coronavirus: Microsoft asegura que hackers rusos y coreanos atacaron a laboratorios de vacuna

Sin lugar a dudas, Rusia ha tenido uno de los papeles más controvertidos durante esta pandemia global por el Coronavirus Covid-19.

Desde hace meses han circulado reportes de que hackers de tal país intentaron robar información relativa al desarrollo de vacunas contra el SARS-CoV-2.

Muy poco tiempo después la vacuna rusa Sputnik V surgió de la nada, saltándose múltiples protocolos de seguridad.

Y ahora, Microsoft entra a escena para acusar a Rusia y Corea del Norte de hackear farmacéuticas relacionadas con el desarrollo de vacunas contra el Coronavirus Covid-19.

A través del blog oficial de la empresa, el vicepresidente corporativo de seguridad y confianza al cliente Tom Burt, ha revelado que existió una serie de ataques provenientes de Rusia y Corea del Norte.

En donde los hackers se dirigieron contra siete farmacéuticas y compañías investigadoras de EE.UU, Canadá, Francia, India y Corea del Sur:

Cyberattacks targeting the healthcare sector are unconscionable and should be condemned by all civilized society. Today, we’re sharing an update on recent nation-state attacks targeting companies combatting the COVID-19 pandemic. https://t.co/4vU1vWO9AA

— Tom Burt (@TomBurt45) November 13, 2020