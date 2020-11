Así rindió homenaje la NASA a Carl Sagan en un nuevo aniversario de su nacimiento

Carl Sagan fue una de las figuras más queridas y recordadas de la Ciencia: sus pensamientos sobre el Universo y el conocimiento han trascendido por generaciones. El astrofísico y divulgador científico nació el 9 de noviembre de 1934.

La NASA, que lo tuvo como asesor desde los 50 hasta los 70, le rindió homenaje hoy en sus redes sociales.

Today we remember astronomer and science communicator Carl Sagan (1934-1996) on his #birthday. A leading visionary in the American space program, Sagan inspired millions with his love for space exploration. Learn more: https://t.co/4YfZafxGJb pic.twitter.com/GVUhIPfEhV

— NASA History Office (@NASAhistory) November 9, 2020