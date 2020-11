Carcasas filtradas del Samsung Galaxy S21 confirmarían su extrañísima cámara

Ha pasado poco desde su último gran lanzamiento, pero una marca como Samsung no se detiene y las filtraciones del Galaxy S21 están a la orden del día.

Entre el mar de información, hay que tratar de elegir bien las fuentes, y una de ellas es Ice Universe, que lleva al menos tres años dándole "el palo al gato" en lo que refiere a adelantar los lanzamientos de la firma surcoreana.

A través de su cuenta de Twitter, como es costumbre, el filtrador muestra las siguientes imágenes de fabricantes de carcasas:

The Samsung Galaxy S21 Ultra protective case has been manufactured. pic.twitter.com/FCPLGLFLiu

— Ice universe (@UniverseIce) November 5, 2020