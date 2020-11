Banearon el canal de YouTube de Belle Delphine: ¿qué ocurrió ahora con la polémica cosplayer?

Desde hace algún tiempo el Internet parecía haber olvidado a la polémica Belle Delphine. Conocida, entre otras cosas, por vender agua sucia de su propia tina, la controversial cosplayer regresa con una novedad. Los representantes de la plataforma de YouTube banearon su canal. Entonces, a través de su cuenta de Twitter decidió elevar su queja.

Todo lo que rodea el entorno de la presencia de Belle Delphine en Internet es oscuro. Y no es culpa solo del contenido que comparte la cosplayer. Sus fanáticos también rozan los límites de la normalidad, sí es que existe tal cosa.

Recientemente volvió al escenario de las redes sociales, después de sufrir el cierre de su cuenta de Instagram. Informó que su canal de YouTube fue baneado por mostrar contenido sexual. "¿Por qué mi cuenta de YouTube fue cancelada sin advertencia por 'contenido sexual' cuando permites y promocionas canciones como 'WAP' (baile atrevido)?" tuiteó Belle.

hey @TeamYouTube why was my youtube account terminated with no warning/no strikes for 'sexual content' when you allow and promote songs like 'W.A.P'?

seems a lil sus https://t.co/qzn7R7CzSi

— Belle Delphine (@bunnydelphine) November 23, 2020