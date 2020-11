Call of Duty Black Ops: Cold War review: un sentimiento muy diferente [FW Labs]

Call of Duty Black Ops: Cold War es un juego muy distinto entre todos los demás de la franquicia, aquí te contamos en qué sentido.

Call of Duty Black Ops: Cold War nos presenta ciertas cosas que cambian muchísimo la manera en que se juega en general. Principalmente, la manera en que se controlan las armas y la detección de golpes.

Gameplay

Desde el primer momento en que puse mis manos sobre este título, logré darme cuenta que la movilidad se siente extremadamente diferente a todos los juegos anteriores de la franquicia, sea de la compañía que sea.

Es decir, no se siente igual disparar aquí, pues las balas y las armas parecen tener una programación diferente que hace que sientas que no estás jugando Call of Duty desde el inicio.

Y es que no lo digo con malas intenciones, pues soy un gran fanático de esta serie y estoy consciente de sus errores, de sus faltas de innovación y de sus extraños hitboxes. Pero aquí es otra historia por completo.

Cada arma se siente distinta a lo que nos tenían acostumbrados, desde los rifles de asalto hasta las escopetas, pero en especial con los rifles de francotirador. Pues ahora realmente se siente que debes conectar tus disparos para que tengan efecto en quién los recibe. Cambiando mucho la manera en que nos acercamos al juego por completo.

Historia

Como podrás imaginar, la historia es una de las partes más importantes de este título, pues no solamente es bastante profunda y con ciertos giros inesperados, sino que esta tiene distintos finales dependiendo de las decisiones que tomes durante la campaña, la cual puedes jugar con un personaje personalizable, el cual tendrá distintos Perks de acuerdo a su personalidad.

Fuera de eso, es una línea de historia de Estados Unidos siendo la policía del mundo, mostrando distintos puntos de vista de la nación más grande del mundo, pasando el nacionalismo extremo hasta la locura que la guerra puede traer sobre los involucrados.

Como podrás imaginar hay momentos grandes de impacto y misiones completamente alocados, justo como nos gustan las historias de parte de Treyarch.

También cabe mencionar que el modo Zombies tiene su propia historia y ahora no es necesario que mueras para que terminen las rondas, sino que puedes pedir una extracción después de cierto número de rondas.

Visuales y audio

Este es el juego de toda la franquicia que mejor se ve de todos, pues desde la iluminación hasta los modeles de personajes y armas son realmente detallados y muy llamativos.

Pero aquí tenemos un problema, pues en consolas de generación pasada, las cinemáticas no logran reproducirse como es debido, nunca, por lo que será complicado seguir la historia en alguna ocasiones o siquiera saber lo que está pasando. Pero esto no es lo mismo en las consolas de nueva generación, las cuales logran correr las cinemáticas sin problema alguno.

Si lo preguntas, en ambas versiones del juego, durante las partes en donde tomas el control de los personajes y en multijugador, todo corre bien, a menos que sean muchos elementos en pantalla. Esto me pasó jugando Zombies en el Xbox One, pues llegando a la ronda 16, pude ver bajones de frames tan terribles que, literalmente, lo hacían imposible de jugar.

Creo que no hay mejor ejemplo del cambio generacional que este juego, dos experiencias muy distintas en consolas de distintas generaciones.

Conclusión

Si eres fan de Call of Duty entonces no importa lo que te diga, estoy seguro que lo obtendrás y no es nada malo, es un juego realmente muy bueno y lleno de detalles, secretos y momentos muy impactantes.

El único problema es que no corre muy bien en PlayStation 4 y Xbox One y tu experiencia podría verse afectada de mala manera. No estoy seguro si es que los errores de rendimiento podrían arreglarse en un futuro, pero aún con todo esto, es el mejor Call of Duty hasta la fecha.