La exclusiva y lujosa marca Balenciaga presentará su colección de otoño 2021 ¿en un videojuego?

Balenciaga decidió probar con nuevas plataformas de promoción de su colección de moda motivados por la pandemia del coronavirus.

A través de los años hemos visto como los videojuegos son utilizados para promocionar marcas de otro tipo de mercado. Sin embargo, cuando se trata de la moda con sellos calificativos como: lujosos o top, son poco usuales. Pero estamos en el 2020. Año inusual, tiempos de pandemia y todo lo que eso acarrea. Es entonces cuando la exclusiva marca Balenciaga anunció la forma en la que presentará su colección: Otoño 2021, dejó a todos asombrados.

Sí, lo hará a través de un videojuego, según lo reseña The Verge. No será a través de uno que ya conocemos presente en las diferentes consolas, no. Será por medio de una creación propia de la misma Balenciaga. ¿Extraño? Sí ¿Novedoso? También.

En tiempos de pandemia no hay multitudinarias pasarelas en París, Tokio o cualquier otra capital de la moda. No hay celebridades que asistan al evento, medios de todas partes del mundo o modelos para escoger y así presentar la ropa. Lo que hay es una curva de contagio y el regreso del confinamiento en Europa.

El "videojuego" de Balenciaga

Esta decisión hace pensar que Balenciaga dijo, (según nuestra especulación) "no queremos hacer un desfile a pequeña escala, así que vamos a probar algo nuevo". Ya intentaron con su presentación de verano (Summer 2021) con un video y el tema I Wear My Sunglasses at Night.

Entonces ahora el videojuego es algo que, por lo menos, genera mucha curiosidad. Incluso en quienes tienen (tenemos) cero interés en "los últimos gritos" de la moda.

Al evento del videojuego de Balenciaga lo llamaron Afterworld: The Age of Tomorrow. Y además publicaron una especie de teaser en Youtube que dejamos al final para que disfruten.

Reseñan que las funciones o desarrollo de la realidad virtual se basa en una aventura alegórica ambientada en el 2031. Es decir 10 años después, no sabemos en realidad que tipo de repercusión tenga eso en la moda. Pero imaginamos que son unos adelantados.

En el juego hay "un avatar de héroe que avanza por distintas zonas, motivado por tareas e interacciones", describen. Y finalizan detallando que se podrá jugar a través de los navegadores.

Para que tengamos una idea de lo exclusiva que es esta marca: Melania Trump, primera dama saliente de los Estados Unidos, acostumbra a vestir esta ropa. ¿La imaginan conectada al videojuego para escoger las piezas que usará durante el próximo otoño?