Apple TV Plus sigue ganando espacios entre los servicios de streaming

De acuerdo con Joe Berkowitz, experto en la materia, Apple TV Plus fue el gran ganador entre las plataformas de streaming en 2020.

Un año después de haber sido lanzada como plataforma de streaming, Apple TV Plus tiene un gran presente y mejor futuro.

Al menos esto piensa Joe Berkowitz, experto en la materia, en una columna para el portal Fast Company.

Según Berkowitz, Apple TV Plus “es el servicio cuyo contenido original se ha acercado más a establecer una identidad, y aquel cuyo futuro es más prometedor”.

See, For All Mankind y el Morning Show fueron algunos de los programas que más destacaron en el primer año del servicio.

En el caso del Morning Show, estuvo nominado a ocho Emmys. Billy Cudrup ganó el premio al Mejor actor de reparto en una serie dramática.

La serie está protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell y Cudrup.

Otra de las producciones que brillaron fue Dickinson, que logró arrasar entre las fanáticas jóvenes.

La batalla de Apple TV Plus será con Disney Plus

De acuerdo con Berkowitz, la gran competencia de Apple TV Plus en 2021 será Disney Plus.

“Además de su bóveda rebosante de clásicos de Disney, películas de Marvel y todo Star Wars, Disney Plus se lanzó doce días después de Apple TV Plus con The Mandalorian”, recuerda Berkowitz.

Sin embargo, considera que solo The Mandalorian se ha convertido en el estandarte en medio de la pandemia para Disney Plus.

Apple TV Plus busca contrarrestar con películas y documentales como Greyhound, de Tom Hanks. Además Beastie Boys Story y On The Rocks, el reencuentro de Sofía Coppola con Bill Murray.

Para 2021 se espera también el desarrollo de una nueva serie de comedia de Seth Rogen y Rose Byrn. También el regreso de Jon Stewart a la televisión. Y, además, un documental de Hedy Lamar protagonizado por Gal Gadot.

“Apple TV Plus puede no tener una estética de prestigio específica todavía", considera Berkowitz. Pero lo que sí tiene e impulso y potencial”. Habrá que ver si mantiene esa fuerza para finales de 2020 y todo el 2021.