Anime: existe un termino para el acoso que obliga a ver Kimetsu no Yaiba

¿Tienes un amigo que te acosa constantemente para que veas Kimetsu no Yaiba? ya existe un término para esta mala práctica relacionada con el anime.

El anime de Kimetsu no Yaiba se ha vuelto extremadamente popular en el mundo, pero en especial entre la población japonesa, tanto es así que básicamente las personas están acosando a sus amigos para tratar de hacerlos ver está serie.

Casi como Game of Thrones

Hace m tan solo el año pasado aún había muchas personas intentando hacer que todo mundo viera Game of Thrones. Claro, hasta que llegó su terrible final. Pero la insistencia de las personas fue tanta que muchos decidieron mejor alejarse de la serie y de sus amigos fanáticos de esta.

Te platico esto para que dimensiones lo que pasa en Japón justamente en estos momentos, pues hay una cantidad impresionante de personas que están siendo perseguidas por sus amigos y seres queridos para que esos vean el anime de Kimetsu no Yaiba, o como se le conoce en inglés, Demon Slayer.

Curiosamente, se ha llegado a tal grado, que los japoneses mismos han creado un termino especial para está incómoda y exasperante insistencia, el cual es Kimehara (キメハラ).

Esta palabra es como un juego de palabras, en donde se junta el nombre del anime junto con el inicio de la palabra Harassment, que significa Acoso.

Al parecer esto comenzó a llamarse así con el estreno de la película basada en la obra de Koyoharu Gotōge, pero esto parece traer recuerdos a los japoneses de un acoso similar que sufrieron de parte de los fanáticos de la película de animación Kimi no Nawa o conocida también como Your Name.

La película del anime se estrenó en el país del Sol naciente el 16 de octubre y parece que sigue dando mucho de qué hablar por las razones equivocadas.

Recuerden nunca acosar a sus amigos para que les gusten las mismas cosas que a ustedes, pues solamente terminarán alejando a todos. Y si van a recomendar algo, mejor que sea el JoJo’s.

Fuente.