Naruto, One Piece, Dragon Ball: estas son las apps con las que puedes anime en tu celular android

Si quieres ver anime en tu celular, entonces te recomendamos unas buenas apps para Android con las que puedes hacer justamente eso.

Sabemos que el anime es parte importante del estilo de vida de muchos de nosotros. Me incluyo porque no puedo dejar de verlo tampoco, ya sea desde los clásicos como Evangelion o lo más nuevo como The Promised Neverland, no cabe duda que la industria de animación japonesa es y será una de las más grandes en la historia del entretenimiento.

Y es que con grandes historias que llegan a cada rato a nosotros, no podemos dejar de ver anime nunca. Así que a continuación te presentamos unas cuantas apps para Android en donde puedes ver anime.

Crunchyroll

Sin duda es la más famosa de todas, pues aquí casi todo el catálogo se compone de Anime, solamente siendo acompañado de distintos doramas que, si les das una oportunidad, de seguro te terminarán enganchando.

Sin duda es la mejor opción de todas en cuando a variedad y calidad, además de que tampoco es muy caro.

Amazon Prime Video

Aquí podrás encontrar también muchos títulos de anime clásicos, dentro de lo que podemos encontrar a Inuyasha, Pokémon, Yu-GI-Oh! y muchas otras animaciones legendarias que siempre nos gustarán.

Casi no se habla sobre el catálogo de anime de Prime Video, pero si te das una vuelta por ahí, encontrarás tantos títulos que no lo podrás creer.

Netflix

Esta app ni siquiera necesita una presentación, pero lo que si cabe destacar sobe esta es que tiene una gran variedad de anime para todos los gustos, además de contar con muchas producciones originales de una enorme calidad.

Unas de las mejores animaciones que puedes encontrar aquí es todo Evangelion, Dorohedoro, One Piece y hasta Death Note. No todo es Stranger Things, gracias a todos los dioses.

FunimationNow

Otra de las mejores apps para ver anime, pues se especializa completamente en estas producciones, es por eso que tenemos unas cuantas cosas muy interesantes de esta app.

A parte de poder ver series enormes como My Hero Academia y Attack on Titan, también tienes la opción de ver las series sin conexión a internet, lo que la hace perfecta para viajes en carretera o en caso de quedarte sin internet.

Pluto TV

Esta app es una de las mejores que te puedes encontrar en cualquier lado, pues no solamente es completamente gratuita en todos los sentidos, sino que cuenta con canales especializados en Anime completamente oficiales que muestran series todo el día, sin parar.

Además, este cuenta con un apartado de video On Demand, en donde puedes encontrar todo tipo de contenido legendario como Death Note, Naruto, Bleach, Beyblade y hasta Inuyasha. Todo doblado al español latino.