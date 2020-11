Among Us: un secreto escondido hace referencia a The Fresh Prince of Bel-Air

Among Us aún guarda muchos secretos en todos sus mapas, uno de ellos hace referencia a la serie que lanzó a Will Smith a la fama.

Among Us tiene muchísimos secretos escondidos que hacen referencia a muchas cosas en el mundo del entretenimiento. Y como no todas son referencias a videojuegos, el día de hoy te traemos una referencia a una de las series de TV más legendarias de la historia: The Fresh Prince of Bel-Air.

Y le dije al taxista: ponte desodorante

The Fresh Prince of Bel-Air se volvió la serie que logró llevar al mismísimo Will Smith a la fama, por lo que es una de las series más importantes de todos los tiempos. Además claro, que esta serie es muy divertida y con episodios muy emotivos por igual, algunos de los que dejan grandes enseñanzas de vida.

Es por eso que no es complicado encontrar a muchos fanáticos de la serie en muchos lugares, y parece que los mismos desarrolladores de Among Us son grandes fanáticos de esta sitcom y es gracias a ello que logramos encontrar un secreto de esta serie en el juego.

Para poder encontrarlo no necesitas muchas cosas más que jugar en el escenario de de Polus y en una de las tareas podrías encontrar un Código QR, el cual parece no tener ningún efecto extraño. Pero como te podrás imaginar, ese no es el caso.

Si utilizar una app especial para escanear este Código QR, este te mostrará un mensaje especial, el cual tiene el siguiente mensaje:

“Yo holmes, smell you later”

Para la mayoría de las personas de habla hispana que vieron The Fresh Prince of Bel-Air, esto no significa prácticamente nada, pero es la frase con la que Will Smith se despide del taxista que lo deja en la mansión del Tío Phill.

En Latinoamérica esta frase de tradujo como “Y le dije al taxista: ponte desodorante” para que pudiera rimar con “Al fin llegué a una mansión de lo más elegante”