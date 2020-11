Among Us nuevo mapa: cuándo llegará, filtraciones y todo lo que sabemos al respecto

Among Us sigue disfrutando de la popularidad que ganó los últimos meses, a pesar de ser un juego del 2018. Aunque realmente tiene un aspecto negativo. Debido a que es un videojuego de hace dos años, cuesta mucho que sus desarrolladores incluyan las actualizaciones que desean. De igual forma ya anunciaron que tienen un nuevo mapa. Y como no dijeron que día sale, si dejaron una pista para tener en cuenta.

El primer vistazo que recibimos del mapa fue en el estreno de Among Us con cuenta de Twitter. Antes todo se sabía a través de su desarrollador Inner Sloth. Sin embargo, decidieron darle independencia con sus propios seguidores. Allí pudimos ver la apariencia del nuevo mapa. Del cual ya notamos novedades.

Además de la novedad de un cuarto mapa para jugar, en Among Us vienen otros cambios. Uno de ellos apunta a eliminar el acceso a jugadores piratas y tóxicos que dañan la dinámica del videojuego. Asimismo añadirán la compatibilidad con otros idiomas.

La pista que los desarrolladores del videojuego dejaron al aire es que el día de los Game Awards 2020 habrá noticias. Reseña Screent Rant que no debería sorprender que ese mismo día salga la nueva actualización, junto con el mapa.

Para estos premios Among Us está nominado en dos categorías: Best Mobile Game y Best Multiplayer.

🏆 best mobile game

🏆 best multiplayer

