Among Us: ¿quieres no tener nombre en el juego? Estas son las instrucciones para lograrlo

Es difícil, es complicado, debido a que Among Us ha solucionado varias veces este inconveniente, pero siempre hay una manera de hacerlo.

Among Us durante estos últimos meses de popularidad, ha actualizado y cuidado mucho más su aplicación. Ser el videojuego más vendido de Steam durante varios meses obliga a Inner Sloth a mantener conformes a los usuarios. Entonces a los que juegan sin nombre, les han quitado varias veces esta posibilidad. Sin embargo, de nuevo traemos un nuevo truco, para que lo puedas aplicar.

Among Us: desarrolladores muestran parte del nuevo mapa que veremos pronto Un nuevo mapa para Among Us fue anunciado de la nada el día de ayer y aquí te presentamos todo lo que sabemos hasta el momento.

El truco de jugar sin nombre es útil, en mayor medida, para los impostores. Sirve para ocultarse bien en los escondites y así ejecutar un asesinato sin ser visto. Sin nombre vas a reducir las posibilidades de ser un potencial sospechoso.

El mejor rol de este videojuego, según lo que demuestra el público, es ser un impostor. Hay emoción por no ser descubierto y no levantar sospechas. Entonces si lo vas a hacer, entonces intenta perfeccionar la habilidad. Y para eso vas a necesitar estar sin nombre.

Sin nombre en Among Us

Para aplicar este truco vas a hacer lo mismo que ya antes te habíamos dicho. Busca en Google el código U+3164. Después en el primer enlace haces clic y luego copias el espacio que allí te indica.

La diferencia esta vez, es que antes del proceso que te detallamos del código, debes intentar estar sin nombre unas 10 veces. Después copias y pegas el espacio del código en blanco y listo.