Among Us: desarrolladores muestran parte del nuevo mapa que veremos pronto

Among Us se volvió ya uno de los juegos más populares de todos los tiempos, llegando a tener un repunte de popularidad este año que realmente nadie se esperaba.

Tanto es así que se ha logrado algo que tampoco nadie veía venir: un par de nominaciones dentro de los Game Awards de este año. Una nominación para Mejor Juego de Celulares y otra para Mejor Juego Multijugador.

Después de que este juego fuera nominado a ambas categorías dentro de los Game Awards, la casa desarrolladora de Among Us publicó en Twitter una sorpresa extra que a todos los fanáticos comenzó a volver locos: una captura de un nuevo mapa que podremos ver pronto dentro del juego.

Este nuevo mapa tiene toda la pinta de ser un tipo de barco, incluso los tripulantes llevan uniformes que así lo hace parecer. Pero seguramente no será un barco cualquiera, sino que podría ser un tipo de barco espacial o una nave de combate.

Hungry for more? Keep an eye out for @thegameawards on Dec 10 👀 It's getting reaaaaal suspicious over there.

— Among Us (@AmongUsGame) November 18, 2020