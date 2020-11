Among Us: ¿Te has encontrado con el misterioso usuario 119?

Among Us tiene usuarios muy extraños que entran a jugar de vez e cuando, aquí te contamos el misterio sobre el usuario 119.

Among Us cuenta con muchos misterios que siguen surgiendo y aún no se han logrado descifrar del todo. Unos de esos misterios involucra a extraños usuarios que hacen su aparición de vez en cuando y perturban a todos los que están en la sala.

Muchos usuarios han reportado que cuando entrar a jugar de madrugada, algo extraño sucede. Pues en algunas partidas se ha logrado ver a un usuario de nombre 119. Esto solamente en salas públicas.

El misterioso usuarios 119

Por lo general, esto se ha reportado en jugadores que entran a partidas públicas entre la 1 de la mañana y las 5, por lo que en ese intervalo de tiempo, algo raro puede suceder.

Este usuario es algo peculiar y se puede distinguir de inmediato, pues el usuario 119 siempre llevará el color rojo y una espada clavada en la cabeza.

Ahora que lo que lo hace aterrador no es lo anterior, sino lo que sucede cuando este hace su aparición, pues desde el momento en que se puede ver en la sala de espera, este comienza a spamear la frase “Ayuda” o “Ayúdenme por favor” cuando otros usuarios le han preguntado qué es lo que pasa, este simplemente dice que no sabe en dónde se encuentra.

Algo también muy curioso es que este usuario no se mueve en toda la partida, lo que podría significar que solamente se encuentra usando la plataforma para comunicarse y pedir ayuda, pues su nombre es 911 al revés, el cual es el número de emergencias en México y Estados Unidos.

Aquí hay varias opciones de lo que podría estar pasando.

Puede ser que realmente alguien esté en peligro y necesite ayuda.

Puede ser un troll que solo quiere arruinar partidas.

Puede ser un grupo de personas que imitan el comportamiento de este mismo usuario, pues te puedes poner el nombre que sea.

Puede ser un bot de comportamiento sencillo.

El problema con la teoría sobre que realmente necesita ayuda, es que si tiene acceso a Internet y a Among Us, entonces tiene acceso a servicios de emergencia y otros servicios de mensajería.

Tú decides lo que pasa con este usuario, pues no hay mucha más información.

Fuente.