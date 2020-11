Among Us llega a Super Smash Bros Ultimate gracias a un increíble mod

Si querías jugar con los tripulantes de Among Us dentro de Super Smash Bros Ultimate, entonces este impresionante mod es lo que buscabas.

Among Us se ha convertido en el juego más popular de este 2020 y es algo muy curioso, considerando que este se estrenó en el 2018. Pero a pesar de es, las gente le ha agarrado un cariño especial a este título en muchos sentidos.

Tanto es el amor de las personas por Among Us, que hubo dos personas que no quisieron esperar a que Masahiro Sakurai quisiera o no incluir a los tripulantes de Among Us en Smash y creó un mod para poder verlos dentro del juego.

Among Us Ultimate

La manera en que este par de mods funcionan es al alterar el modelo de Pac-Man, por lo que el tripulante tendrá todo el set de movimientos del personaje de Namco. Pero el segundo es que lo complementa a la perfección, pues este hace que podamos contar con sprites de los tripulantes para los ataque Smash de este, cuando en el set original, Pac-Man ataca con sprites de los fantasmas que lo persiguen en su juego.

Si quieres ver estos mods en acción, el usuario de Youtube 64iOS creó un video muy bueno en donde muestra todo lo que este personaje es capaz de hacer. Y créeme, aunque este basado en Pac-Man, este set parece quedarle a la perfección a los personajes de Among Us.

Como puedes ver, incluso se añadieron muchos de los colores que podemos encontrar en el juego original, los cuales van desde el rosa hasta el negro y, como no podía ser de otra manera, el color principal es el rojo.

Este mod fue creado por Endersheep12345 (el que reemplaza a Pac-Man con los tripulantes) y PK_ fue quien creó el mod en donde los fantasmas de Pac-Man son reemplazados por los tripulantes y, sinceramente, combinar ambos es lo que hace que esto sea mil veces mejor.