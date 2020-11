Among Us: ¿Por qué fue nominado en The Game Awards 2020 si se lanzó hace dos años?

The Game Awards 2020 ya presentó a sus nominados de este año, y Among Us fue uno de ellos pero ¿cómo lo nominaron si es del 2018?

Among Us nos ha alegrado este año 2020 gracias a su grandioso gameplay multijugador. De hecho, es algo muy interesante que este juego fue nominado a dos categorías en los Game Awards 2020.

¿Por qué es curioso esto? Nada más y nada menos porque Among Us se estrenó en el año 2018 y no en este año.

Entonces ¿cómo es que fue nominado?

Algo que cabe aclarar, es que muchas de las premiaciones de videojuegos toman en cuenta cosas muy variadas a la hora de nominar. Tanto es así que Among Us no fue ni siquiera tomado en cuenta para las premiaciones del juego del año de parte de Google Play Store.

Sin embargo, en este juego llegó a dos categorías en los juegos del año, siendo Mejor Juego Multijugador y Mejor Juego de Celulares, categorías que básicamente tiene ganada, pues no hay un juego más popular que este e ambas categorías.

Entonces ¿cómo es que fue nominado? pues realmente no es la primera vez que un juego que no salió un año es nominado para algún premio, tal es el caso de Overwatch, el cual ganó juego del año en 2016 pero en años posteriores seguía siendo nominado en distintas categorías, algunas de las cuales ganó, tales como Mejor Juego eSports en el año 2017 y 2018.

Básicamente, solamente se toman en cuenta para juegos del año aquellos que sí salieron en el año en que se lleva a cabo la premiación. En todas las demás categorías, el año no es tan importante.

Así que Among Us está nominado este año gracias a su gran impacto que ha tenido en la sociedad y al gran número de fanáticos que ha logrado ganar este mismo año. Por eso es que no es raro verlo nominado, aunque sí fue una sorpresa muy grata verlo aparecer en el video de presentación de este año en The Game Awards 2020.