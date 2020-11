Among Us: hay un Esfera de Dyson en el juego y te decimos lo que esto significa

Dentro de Among Us podemos encontrar una estructura virtualmente imposible de construir, y curiosamente, está escondida a plena vista.

Las tareas que debes cumplir en Among Us a veces esconden secretos que, si los pensamos bien, hacen que este universo sea mucho más interesante de lo que ya es. Uno de esos secretos involucra a una hipotética mega estructura espacial que hasta ahora solo existe en la ficción ¿o no?

Un secreto bastante interesante

Gracias a que en todas las partidas de Among Us necesitamos mantenernos alertas en caso de que un impostor quiera eliminarnos, no prestamos mucha atención a las tareas que realizamos.

Pero es en la tarea que involucra ajustar al telescopio en donde podemos encontrar algo que la ciencia aún cree que es imposible, al menos para la raza humana: una Esfera de Dyson.

Las esferas de Dyson son mega estructuras más grandes que las estrellas que ayudarían a la raza inteligente que las creó a recolectar energía directamente del sol, lo que les otorgaría a estas civilizaciones energía prácticamente infinita, solo hasta que muera la estrella que está rodeada por esta estructura.

Este tipo de mega estructura se imaginó por primera vez en el año 1960 por el físico Freeman Dyson, quien sugirió que solamente una civilización extremadamente avanzada sería capaz de aprovechar la energía solar de esa manera.

De hecho, el mismo Freeman Dyson sugirió que buscar una de estas esferas alrededor de una estrella, sería la manera más sencilla de encontrar civilizaciones avanzadas en el universo.

La realidad supera a la ficción

Curiosamente, y aunque suene a ciencia ficción, desde el año 2011 una estrella conocida como Tabby ha estado presentando interrupciones extrañas en su iluminación en un 20%, lo cuál sería imposible tan solo con el paso de los planetas a su alrededor y los científicos no están seguro qué pensar sobre esto.

Aunque no se ha llegado a esa conclusión, si es una teoría el hecho de que esta estrella en particular podría estar rodeada por una Esfera de Dyson real, lo que supondría que hay vida mucho más inteligente que la nuestra que ya logró crear una de esas esferas. Aunque la teoría más aceptada es que es una nube de polvo espacial la que hace que la luz de la estrella disminuya.

Pero no se ha confirmado ni desmentido aún nada en este extraño caso.

Sea como sea, el hecho de que aparezca una de estas mega estructuras en Among Us sugiere que los tripulantes no son seres humanos y que pertenecen a una raza tecnológicamente superior a la nuestra. O pueden ser humanos, pero en un futuro muy, muy avanzado.

Fuente.