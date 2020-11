Among Us: cinco grandes errores que cometes cuando eres el impostor y por eso te atrapan

Si vas a jugar Among Us hazlo con estilo y no caigas en errores de principiantes. Costó mucho para que fueras impostor, no desperdicies la oportunidad.

Among Us es un videojuego fácil de manejar. No hay que tener una habilidad impresionante en los dedos. Cualquiera que manejó un dispositivo celular, lo puede hacer tranquilamente. Sin embargo hay que tener agilidad mental para no ser descubierto mientras eres impostor. Y además para que no te echen la culpa siendo tripulante.

Veamos entonces estos cinco errores que normalmente cometen los impostores en Among Us. Y por lo que duran menos que una estrella fugaz.

Errores del impostor en Among Us

El primer error más común que cometen muchos es comenzar a sabotear cualquier cosa que se encuentren. No solo te van a descubrir de inmediato. Sino también, en caso de cerrar muchas puertas, te vas a bloquear tus propios caminos. No lo hagas, juega Among Us, eliminando contrarios de manera sigilosa.

Hay que tener mucho cuidado con las alcantarillas. Su uso es recomendable solo cuando es sumamente necesario. Suele ocurrir que justo cuando estás saliendo, alguien está dentro de esa sala y quedas expuesto.

Si estás jugando Among Us y hay dos impostores, evita matar a un tripulante mientras están juntos. Cuando haces eso dejas expuesto a quien es tu compañero. Recuerda que mientras ambos son impostores, son compañeros, son un equipo.

En el mismo orden de ideas es útil cuando respaldamos a nuestro compañero impostor. En Among Us, simplemente, en el momento de la discusión, asegura que él estaba completando tareas contigo. Así le darás una mano.

Y finalmente tienes que evitar a toda costa matar en los mismos lugares. En los mapas más grandes tienes espacio. Pero incluso en los pequeños tienes diferentes salas. Además súmale un poco de paciencia y espera el momento adecuado.