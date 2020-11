Among Us: se actualizó una función que podría cambiar totalmente la forma de jugar

Dentro de la más reciente actualización de Among Us, los desarrolladores incluyeron un pequeño cambio que tiene una enorme influencia.

Durante estos meses de popularidad que atraviesa Among Us, quizás no se vean grandes actualizaciones en la interfaz del videojuego. La plataforma está desactualizada y los mismos desarrolladores expresaron que muchas de las innovaciones no son aceptadas por el software. Sin embargo, el juego acepta pequeños cambios y de a poco se van añadiendo.

En consecuencia, en la más reciente actualización, llegó uno de esos. Se trata de una inclusión que puede traer grandes cambios en la forma en que se juega. Y el mayor beneficiado con este pequeño cambio podría ser el impostor.

El cambio del que se habla es el del voto anónimo. Sí, así mismo como lo estás leyendo. Ya cuando votes por alguien de quien sospeches que es el impostor, en Among Us, no saldrá el color. En consecuencia, como el voto es anónimo, saldrán todos los iconos en color gris.

Actualizaciones por llegar en Among Us

Además de ese pequeño cambio, hubo actualizaciones en las configuraciones. Pero lo interesante es lo que pronto está por llegar en Among Us. Innersloth planea establecer un sistema de cuentas para usuarios. Esto con la intención de evitar tanta piratería dentro del videojuego.

Asimismo se encuentra entre la planificación la inclusión de un nuevo mapa, para dar más variedad.