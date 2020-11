Cómo elegir un aire acondicionado siendo energéticamente eficiente

Lo que antes no se consideraba como una alternativa “verde”, hoy sí puede serlo.

Hace algunos años, pensar en conceptos como eficiencia energética a nivel hogar en Chile era algo muy lejano, sobre todo si se trataba de instalar un equipo de aire acondicionado, por ejemplo, pero el calor ha estado firme los últimos veranos y la tendencia de búsqueda muestra que la gente está cada vez más interesada en esto.

Ahora bien, existía el prejuicio de que este tipo de equipos no eran “verdes”, y en parte era cierto, pero eso ha cambiado gracias a las nuevas tecnologías.

Lo primero que debes hacer al fijarte en un equipo de estos es que tenga tecnología inverter, lo que en palabras simples significa que es capaz de regular su potencia de manera inteligente, dependiendo de la temperatura en la habitación.

De esta forma, el aire acondicionado no se apaga, si no que baja sus revoluciones cuando no es tan necesario. Gracias a esto se ahorra lo que más gasta en estos equipos: el inicio. Un ejemplo “tuerca” y aún más fácil de entender es que en vez de ir en primera o segunda, gastando más, aquí es capaz de mantener una “velocidad crucero” en quinta.

La eficiencia energética también va de la mano con el tamaño del equipo y su BTU, que es la unidad de medida de calor que puede extraer de la habitación. Tener un aire de la potencia correcta para la habitación donde está es esencial. Si es muy pequeño y la pieza es muy grande, tardará más en llegar a la temperatura deseada, y usando más energía.

Entre más BTU muestre un equipo en sus capacidades, más grande y potente es. Lo normal para una pieza estándar es de 9.000, pero para un área como un living/comedor, se recomienda llegar a 12.000 o hasta 18.000 si es muy amplio.

Otro gran tip es ver que sea una marca reconocida, con garantía y respaldo en caso de cualquier cosa, además de mantención. Con esas herramientas en la mano, ya puedes empezar a cotizar cómo pasar este verano en casa de forma mucho más agradable.