El cifrado de extremo a extremo llegó a Zoom para que los usuarios puedan proteger sus reuniones

Desde que inició la pandemia y el confinamiento pasó de ser una recomendación a una medida que tomaron los gobiernos, aplicaciones y programas como Zoom despegaron en la cantidad de descargas. Bien sea por cuestiones de trabajo, escuela, amistad o familia, las videollamadas se volvieron mucho más frecuentes. Entonces las aplicaciones se vieron obligadas a mejorar sus funciones e interfaz. Hasta el sol de hoy que siguen añadiendo mejoras con a intención de prestar un mejor servicio.

Uno de los señalamientos más fuertes que vivió Zoom fue su seguridad. En realidad la encriptación de sus reuniones no era fuerte y los hackers ingresaron en cuanta llamada se les antojó. Muchos todavía recuerdan lo que pasó en la presentación ante el juzgado, por Zoom, del chico que hackeó las múltiples cuentas de Twitter y estafó a miles de personas.

En consecuencia el programa ha tenido como reto mejorar dicha imagen. Entonces añadió recientemente el cifrado de extremo a extremo. Con este los usuarios serán los responsables de la seguridad de las reuniones que organicen. Ni siquiera los desarrolladores de Zoom tendrán acceso. La actualización ya se encuentra disponible para las distintas plataformas: Android, iOS, Mac y PC.

Reseña The Verge que el programa ya había añadido el cifrado a su programa. Sin embargo en dicha oportunidad los datos solo se cifraron entre cada participante de reuniones y los servidores de Zoom. Ahora el cifrado es de un extremo a otro.

Our new end-to-end encryption (E2EE) feature is now available to users globally, free and paid. 🔒https://t.co/ssGanYn4fB

— Zoooooom 👻 (@zoom_us) October 26, 2020