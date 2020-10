Xiaomi Mi TV Stick review: grandes posibilidades, pequeño dispositivo [FW Labs]

Tuvimos la oportunidad de probar el MI TV Stick de Xiaomi y aquí te decimos lo que nos pareció este. ¿Vale realmente la pena?

Por fin tuvimos la oportunidad de probar el Mi TV Stick de Xiaomi en México y es gracias a esto que tenemos la posibilidad de ver nuestros servicios de streaming de una manera mucho más sencilla que de otras maneras.

Aún así, creo que es importante aclarar que este dispositivo no es para todos y ya veremos porqué más adelante.

Especificaciones

Para empezar, veamos lo que a todos les llama la atención siempre, y eso son las especificaciones.

Su tamaño es de 92.4 x 30.2 mm

Tiene un peso de 28.5 gramos

Su procesador es un Cortex A53 de cuatro núcleos

Tiene un GPU Mali 450

Cuenta con 1 GB de RAM

Su almacenamiento es de 8 GB

Bluetooth 4.2

Wi-Fi 802.11ac

Resolución máxima de 1920 x 1080 pixeles corre a 60 fps

Diseño

El diseño es elegante y sencillo, pero siendo que siempre estará detrás de la TV. De la misma manera, el control remoto que acompaña a este mantiene un diseño minimalista pero muy bueno, dejando los botones necesarios para poder acceder a tus servicios de streaming favoritos con un solo toque, aunque este solamente cuenta con dos accesos directos a diferencia de todos los productos que promociona en la caja.

Es así que solamente podrás acceder de manera rápida a Netflix y Prime Video. Para quienes solamente tienen estos dos servicios, no hay problema alguno, pero puede llegar a ser un inconveniente para quienes quieren acceder rápidamente a todos sus contenidos.

Además de eso, hay un pequeño inconveniente en cuanto al diseño, pues siendo que este MI TV Stick no viene con un cable HDMI expandible, tendrás que conectar este aparato directamente en la parte trasera de tu TV y lamentablemente esto trae dos problemas:

Gracias a su tamaño es imposible usar los puertos HDMI que se encuentran al lado de este equipo, pues el ancho del Stick no deja conectar nada más .

. Es simplemente imposible conectarlo a ciertas pantallas, pues la mayoría están diseñadas para recibir cables y no sticks.

Es gracias a lo anterior que tuve que conseguir una manera de conectarlo a mi TV usando un cable adicional, el cual, de nuevo, no está incluido.

Rendimiento

Ahora veamos la manera en que este se puede usar y es realmente extremadamente sencillo. Como es de esperar, deberás conectar el aparato a internet para poder usarlo, pero una vez que lo hagas, basta con iniciar sesión con tu cuenta de Google para que este logre tomar al usuario y contraseña de tus servicios de streaming para poder usarlo.

Siendo que no requieres de mucho más que eso, el setup es realmente muy rápido y casi de inmediato puedes comenzar a usar el Mi TV Stick.

El contenido se ve muy bien y no hay ningún problema en cuando al streaming por medio de este stick. Claro, también influye mucho tu propia velocidad de Internet y la calidad del mismo.

Conclusiones

En general, el Mi TV Stick es para aquellas personas que no cuenten como tal con un televisor inteligente (pero si con HDMI) o quieran tener todo más a la mano. Lo bueno es que no solamente tiene acceso a los dos servicios antes mencionados y es gracias a ello que podemos ver contenido de Hulu o Spotify por medio de este desde nuestra pantalla aún cuando esta no cuente con estas aplicaciones.

Lo más recomendable es que si decides conseguirlo. es bueno que tengas un cable para expandir al HDMI de esta, pues sino tendrás que conectar y desconectar constantemente el Stick si deseas conectar consolas de videojuegos por ejemplo.