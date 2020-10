Xiaomi, Huawei, Motorola: estos son los mejores celulares para correr un battle royale

Si estás buscando celulares buenos para jugar títulos Battle Royale, entonces aquí te dejamos unas recomendaciones de Xiaomi, Huawei y Motorola.

Poder jugar videojuegos del género Battle Royale en nuestros celulares se ha convertido en una de las cosas más importantes a tomar en cuenta hoy en día.

Tanto es así que hay quienes solo se fijan en la capacidad de un celular para correr su juego favorito, por lo que si tú eres uno de estos gamers, entonces te interesará saber cuales celulares son muy buenos para esto. Te dejamos unas recomendaciones a continuación.

Xiaomi

No solamente es una empresa muy reconocida en todo el mundo, sino que también cuenta con equipos poderosos que pueden correr juegos pesados sin problema alguno. Dos de estos equipos son el Xiaomi Redmi Note 9 Pro y el Xiaomi Poco X3 NFC.

El primero cuenta con un chipset Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G que te permite jugar sin problemas cualquier título que quieras; mientras que el segundo cuenta con un chipset Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G. No importa por cuál te decidas, ambas opciones son extremadamente buena para jugar en línea.

Huawei

Para aquellos que prefieren a esta marca de teléfonos, tenemos dos opciones muy buenas también: el Huawei P40 Pro y el Huawei Mate 30 Pro 5G.

El primero cuenta con un chipset Kirin 990 5G y el segundo cuenta con un chipset exactamente igual. Así que ambos son realmente muy buenos a la hora de jugar y no deberías tener problemas corriendo los battle royale más populares del momento.

Motorola

Por parte de Motorola tenemos a un par de teléfonos que pueden ayudarte a ganar más partidas. Esto gracias a la capacidad que tienen de poder correr juegos pesados como lo es PUBG Mobile.

Estos equipos son el Moto G8 Plus y el Moto G7 Plus. El primero cuenta con un Chipset Snapdragon 665 de 2Ghz mientras que el segundo cuenta con un Snapdragon 636 de 1.8Ghz.. Así que no tendrás ningún problema a la hora de jugar y solo te deberás concentrar en ganar.