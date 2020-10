Xiaomi: estos celulares también recibirán MIUI 12 en la tercera oleada

Si ya estás deseando ponerle las manos encima al MIUI 12, entonces te decimos cuales equipo de Xiaomi lo recibirán en la tercera oleada.

Los equipos de Xiaomi siempre están a la vanguardia de todo lo que puede surgir en estos días en cuanto actualizaciones de sistema se refiere, es por eso que tenemos ante nosotros una nueva oleada de equipos de esta importante marca a nivel mundial que recibirán al tan ansiado MIUI 12.

Así que si eres de aquellas personas que no podían esperar a verlo, te dejamos la lista a continuación.

Xiaomi siempre pensando en sus consumidores

Podemos saber gracias a Android Central que hay unos cuantos equipos que recibirán esta actualización en un futuro no muy lejano y se sumarán la larga lista de equipos que ya cuentan con esta.

Sin más, aquí tienes la lista de los teléfonos que la recibirán.

Mi 8

Mi 8 UD

Mi 9 SE

Mi CC9

Mi CC9 Pro

Mi Mix 2S

Mi Mix 3

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 8 Pro

Redmi 10X 4G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro 5G

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition

Por otro lado, si tu equipo no aparece en esta lista, te recomendamos que veas la siguiente, pues podría ser que solamente debes actualizar manualmente tu equipo para recibirlo. Esto se hace fácilmente desde Ajustes en Actualización de Sistema.

Mi 9

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi Note 10

Mi Note 10 Lite

POCO F2 Pro

POCO X2

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Pro

Redmi 6 Pro

Redmi Note 8

Ahora que si tu teléfono no se encuentra en ninguna de las dos listas, podría ser un modelo que no lo recibirá o uno que podría recibirlo en un futuro. Así que no coas ansias, pues seguramente sabremos más sobre otros equipos que lo van a recibir en un futuro no muy lejano.

Fuente: Android Central.