Xbox Series X/S podrían verse afectadas por escasez en su estreno

Parece que, después de todo lo dicho y hecho, Microsoft tendrá problemas con la demanda de sus nuevas consolas Xbox y habría escasez en su lanzamiento.

Se dijo mucho que el Xbox Series X y el Series S llegarían el día de su estreno sin escasez alguna por la cual preocuparse, pues en Microsoft estaban muy confiados en poder cubrir toda la demanda que se tenía para las consolas. Lamentablemente este no es el caso de ahora y el mismísimo Phil Spencer dio a conocer que la situación no se ve favorable para todos aquellos que no apartaron su consola desde antes.

Un mensaje desalentador

Por medio del podcast llamado Dropped Frames, Phil Spencer dio a conocer que se encontraron una respuesta completamente abrumadora de parte de los fans de la consola, por lo que solamente bastaron unas cuantas horas para que se agotaran todas las consolas que tenían en existencia.

Pero eso no es lo peor de todo, lo peor es que esta escasez de consolas Xbox podría durar meses, tanto así que a lo largo de este año se espera que no se pueda retomar el ritmo de producción y que solamente quedaría esperar a que se logre estabilizar todo de nuevo.

“Básicamente nos quedamos sin consolas en un par de horas, algo muy desafortunado.”

Es así como lo dice Phil Spencer en el podcast. Pero también pide disculpas por no haber previsto que la consola se agotaría en tan poco tiempo.

“Vamos a tener más demanda de la que podemos ofrecer, y es por eso que me disculpo con todas las personas de antemano.”

Así que este 10 de noviembre, las consolas que no se hayan apartado y se encuentren en tiendas para su venta, serán las únicas que podremos encontrar en un buen rato. Si es que no alcanzaste a apartar una o tenías pensado poder adquirir una en tiendas para esta Navidad, entonces es mejor que pienses en la manera de obtenerla por otros medios.

Fuente.