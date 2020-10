Windows 10: El ordenador te notificará cuáles son los programas que ralentiza el sistema

Al prender la computadora, muchas aplicaciones se abren en segundo plano y demora el proceso de funcionamiento.

Desde siempre Windows necesita que varios programas se inicien automáticamente una vez encendido el ordenador y así tener un correcto funcionamiento.

Sin embargo, muchas veces desconocemos cuáles son las que realmente ralentiza el rendimiento de la PC al momento de iniciarse en segundo plano. Es por eso que ahora en Windows 10 se facilitará un mecanismo que nos avisará cuando algún programa sea el culpable de la lentitud del ordenador.

En una próxima actualización para el 2021, Microsoft hará esfuerzos para mantener a los usuarios más informados. Así sabremos el consumo de las aplicaciones en segundo plano en Windows 10, señala el sitio Windows Latest.

Cómo quitar el inicio automático de los programas en Windows 10

Con este paso a paso puedes cambiar las aplicaciones que se ejecutarán automáticamente al iniciarse Windows 10:

Selecciona el botón Inicio y luego Configuración > Aplicaciones > Inicio. Asegúrate de que esté Activada cualquier aplicación que quieras que se ejecute en el inicio.

Nota: No desactives los programas asociados a tu conexión Internet (módem, ISP, etc.), ni los que afecten a la seguridad de tu PC (antivirus, firewall, etc.).