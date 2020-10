Windows 10: De esta manera puedes liberar espacio en unidades de disco para instalar actualizaciones

La memoria de tu ordenador es la que permitirá obtener nuevas funciones de Windows 10.

El espacio de un disco es el principal dolor de cabeza en muchos internautas que buscan aprovechar todas las actualizaciones que trae cada versión renovada de Windows 10.

Para comprobar el espacio en disco total en tu dispositivo con Windows 10 debes seleccionar Explorador de archivos en la barra de tareas y a continuación selecciona Este PC en la parte izquierda. El espacio disponible en la unidad aparecerá en Dispositivos y unidades.

Al revisar el espacio que tienes disponible en tu ordenador puedes entonces instalar la nueva actualización, sino tienes espacio, entonces debes liberar el disco en el siguiente paso a paso.

Liberar espacio en el disco duro

Desde el blog de Microsoft, se explica la siguiente guía para el usuario:

En el cuadro de búsqueda de la barra de tareas, escribe liberador de espacio en disco y selecciónalo en los resultados.

Marca la casilla junto al tipo de archivos que quieras eliminar. (Para ver una descripción de cada tipo de archivo, selecciona el nombre). De manera predeterminada, están seleccionadas las opciones Archivos de programa descargados, Archivos temporales de Internet y Miniaturas. Asegúrate de desactivar esas casillas si no quieres eliminar esos archivos.

Para liberar aún más espacio, selecciona Limpiar archivos del sistema y, a continuación, selecciona el tipo de archivos del sistema que quieras eliminar. Liberador de espacio en disco tardará unos instantes en calcular la cantidad de espacio que se puede liberar.

Después de seleccionar los tipos de archivos que quieras eliminar, selecciona Aceptar y, a continuación, selecciona Eliminar archivos en la ventana de confirmación para iniciar la limpieza.

Nota: Después de instalar la actualización, puedes descomprimir la unidad del SO en cualquier momento. Para hacerlo, selecciona Explorador de archivos en la barra de tareas y, en el panel izquierdo, selecciona Este PC. Haz clic con el botón derecho o toca y mantén presionado en la unidad de disco del SO (normalmente el disco C) y, a continuación, selecciona Propiedades en el menú de accesos directos. Desmarca la casilla Comprimir esta unidad para ahorrar espacio en disco y luego selecciona Aplicar > Aceptar.